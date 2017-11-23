"Изготовлена первая партия такси для Кубы из 320 автомобилей, сейчас начинается их отправка, до 5 декабря вся партия будет отправлена. Я уверен, что в следующем году поставки наших автомобилей на Кубу продолжатся", - сказал он.



В качестве такси будут использоваться седаны LADA Vesta, уже окрашенные на заводе в яркий жёлто-оранжевый цвет.