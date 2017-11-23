Ижевский автозавод изготовил первую партию такси LADA Vesta для Кубы
23.11.2017, 13:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ижевский автозавод изготовил первую партию такси LADA Vesta для Кубы. Об этом сообщил гендиректор предприятия Михаил Рябов.
"Изготовлена первая партия такси для Кубы из 320 автомобилей, сейчас начинается их отправка, до 5 декабря вся партия будет отправлена. Я уверен, что в следующем году поставки наших автомобилей на Кубу продолжатся", - сказал он.
В качестве такси будут использоваться седаны LADA Vesta, уже окрашенные на заводе в яркий жёлто-оранжевый цвет.
Источник: Автостат