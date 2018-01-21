ОРЕАНДА-НОВОСТИ Испанский авторынок в 2017 году вырос на 7,7% и составил 1 млн 234 тыс. 931 машину.



Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), этот результат немного превысил уровень продаж 2008 года, который положил начало кризису, однако все еще почти на четверть меньше докризисного 2007 года. В наступившем году ожидается дальнейшее восстановление авторынка до более 1,3 млн автомобилей.



Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в ANFAC, самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в прошлом году стала Renault, реализовавшая 101503 автомобиля (+12,2%). На втором месте идет местный SEAT, который увеличил продажи на 21,7% до 94461 единицы. Третью строчку занимает Volkswagen, чей результат составил 89602 машины (+0,7%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (87732 шт., +5%) и Opel (86921 шт., -2,8%).