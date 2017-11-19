ОРЕАНДА-НОВОСТИ Автомобильный рынок Италии в октябре вырос на 7,1% и составил 157900 машин. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это лучший показатель с 2009 года. По итогам деcяти месяцев 2017 года реализация автомобилей в этой стране увеличилась на 8,9% до 1 млн 692 тыс. 47 единиц.



Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в ANFIA, самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в октябре реализовал 28375 машин (-4,4%). Второе место занимает Volkswagen, чей результат составил 11659 автомобилей (+1,7%). На третьей строчке идет Renault, увеличившая реализацию на 27,5% до 10420 единиц. Замыкают пятерку лидеров Ford (10135 шт., -0,5%) и Peugeot (9148 шт., +17,2%).