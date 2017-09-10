ОРЕАНДА-НОВОСТИ. КАМАЗ в следующем году планирует выпустить опытно-промышленную партию магистральных тягачей нового поколения КАМАЗ-54901. В серийное производство модель будет запущена в 2019 году, сообщил гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин. "Полностью переход на серию будет активно идти с 2022 года", – пояснил он.

Глава КАМАЗа отметил, что это один из главных проектов компании, за которым будущее. Для реализации этой цели в короткие сроки совместно с Daimler было построено здание нового завода по производству каркасов кабин поколения К5. Вместе с новой кабиной автомобили нового поколения будут оснащены новым рядным шестицилиндровым двигателем Р6. Под эту задачу на заводе двигателей КАМАЗа уже подготовлен новый конвейер, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

С новым автомобилем в компании планируют выйти на мировой рынок. "Наши намерения – прежде всего, выйти на рынки стран СНГ. Мы рассчитываем прийти с ним в Европу тоже", – заявил Когогин.

Напомним, магистральный тягач нового поколения КАМАЗ-54901 стал главной премьерой компании на выставке "Комтранс-2017". Кабина нового грузовика отвечает всем последним требованиям: расстояние в кабине от пола до потолка – 1980 мм, а внутренняя ширина – 2270 мм. При её создании была сделана ставка на эргономику, удобство и комфорт водителя: органы управления и панель приборов с доступом на расстоянии вытянутой руки, сидение с широким диапазоном регулировок, два спальных места и бортовая информационная система с 10-дюймовым сенсорным экраном. Благодаря большим ступенькам и ручкам, очистка ветрового стекла становится простой и безопасной. Противотуманные фары с фонарями освещения поворотов (или без них) встроены в бампер.