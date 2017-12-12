ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Инициатива Мипромторга РФ по индексации утилизационного сбора в 2018 году не повлечёт повышения розничных цен на продукцию компаний группы "КАМАЗ", заявили в ПАО "КАМАЗ".

Проектом постановления Правительства РФ Минпромторг России предлагает индексировать утилизационный сбор в зависимости от категорий и видов транспортных средств. В грузовом сегменте повышение утильсбора составит в среднем около 17%.

Руководство ПАО "КАМАЗ" отмечает, что инициатива министерства отвечает сложившейся рыночной конъюнктуре, а также оправдана с экологической точки зрения. При этом заявленная индексация утилизационного сбора не повлечёт повышения розничных цен на продукцию компаний группы "КАМАЗ". Оказываемая значительная государственная поддержка отрасли в виде мер стимулирования спроса, поддержки производства экологически чистой и перспективной автомобильной техники позволит нивелировать повышение утилизационного сбора.

ПАО "КАМАЗ" ожидает в 2018 году повышение спроса на отечественную продукцию коммерческого сегмента автомобилестроения и продолжение тенденции по восстановлению автомобильного рынка.