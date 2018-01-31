ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Крупная партия из 42 автомобилей КАМАЗ-6520 поставлена в адрес Министерства автомобильного транспорта Туркменистана. Еще 208 самосвалов той же модели с колёсной формулой 6х4 и объемом кузова 20 куб.м будут поставлены в республику в течение года. Таким образом, Министерство автомобильного транспорта Туркменистана закупит у лидера российского автопрома всего 250 единиц автомобилей КАМАЗ-6520 грузоподъемностью 20 тонн. Техника пополнит автопарк предприятий Министерства автомобильных дорог и будет распределена по всем велаятам Туркменистана, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Как отмечается, Туркменистан – один из крупных и стабильных рынков сбыта камазовской продукции. С 2006 года в страну поставлено более 9 тыс. единиц грузовых автомобилей и спецтехники «КАМАЗ», которые задействованы в различных отраслях народного хозяйства республики.

С учетом высокого спроса на камазовские грузовики в этом регионе в июле 2008 года в Ашхабаде был открыт учебно-сервисный центр «КАМАЗ» площадью более 5 тыс. кв.м. Помимо поставки автотехники и ее полного техобслуживания, включая диагностику и капитальный ремонт, на базе центра организовано обучение туркменских специалистов: преподаются особенности устройства, эксплуатации, технического обслуживания, диагностики и текущего ремонта автотехники «КАМАЗ». Кроме того, КАМАЗ имеет в Туркменистане дилерскую сеть, представленную в Балканабаде, Мары, Дашаузе и Туркменабаде.