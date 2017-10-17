"КАМАЗ" стал победителем Российского конкурса лучших практик подготовки рабочих кадров
17.10.2017, 11:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) стал победителем Российского конкурса лучших практик подготовки рабочих кадров среди предприятий и организаций. Профориентационная программа «День КАМАЗа» была признана лучшей в номинации «От профессионального выбора к успешной карьере».
В состав жюри вошли заместитель министра труда РФ Любовь Ельцова, генеральный директор Национального агентства развития квалификаций (НАРК) Александр Лейбович, директор Академии WorldSkills Russia Светлана Крайчинская, другие компетентные специалисты. Одержав победу, «КАМАЗ» получил статус пилотной площадки, которой будет оказана поддержка для продвижения практики «День КАМАЗа» и распространения опыта. Кроме того, эта профориентационная программа включена в Реестр лучших практик по подготовке рабочих кадров.
«Дни КАМАЗа», ориентированные на содействие в выборе будущей профессии, расширение кругозора учащихся, знакомство с крупнейшим российским автозаводом проводятся в школах города Набережные Челны с 2016 года.
В состав жюри вошли заместитель министра труда РФ Любовь Ельцова, генеральный директор Национального агентства развития квалификаций (НАРК) Александр Лейбович, директор Академии WorldSkills Russia Светлана Крайчинская, другие компетентные специалисты. Одержав победу, «КАМАЗ» получил статус пилотной площадки, которой будет оказана поддержка для продвижения практики «День КАМАЗа» и распространения опыта. Кроме того, эта профориентационная программа включена в Реестр лучших практик по подготовке рабочих кадров.
«Дни КАМАЗа», ориентированные на содействие в выборе будущей профессии, расширение кругозора учащихся, знакомство с крупнейшим российским автозаводом проводятся в школах города Набережные Челны с 2016 года.
Источник: КАМАЗ