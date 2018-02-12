ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В январе 2018 года каждый третий новый автомобиль Mitsubishi продавался с использованием кредитов АО МС Банк Рус. Кредитная доля в автомобилях Mitsubishi составила 38%, что на 13 процентных пунктов превышает результат января 2017 года, сообщает пресс-служба АО МС Банк Рус. Как отмечается, такие результаты достигнуты в том числе благодаря возобновлению специальных программ «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». В январе доля кредитов по данным госпрограммам составила 42%.

«Клиенты МС Банк Рус, кроме выгод от госпрограмм «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», получают дополнительные преимущества в виде сниженной ставки по кредиту: так, на ключевые модели Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport действует специальное кредитное предложение 0% на 3 года, созданное совместно с «ММС Рус»– официальным дистрибьютером автомобилей Mitsubishi в России», – говорит председатель правления АО МС Банк Рус Саваии Норихиро.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе российские дилеры Mitsubishi реализовали 2103 автомобиля – на 95,4% больше, чем годом ранее. Бестселлером марки остается кроссовер Outlander, чьи продажи увеличились на 25,9% до 1180 автомобилей. Второй по популярности моделью Mitsubishi остается внедорожник Pajero Sport, на котором в прошлом месяце остановили свой выбор 460 покупателей. Замыкает тройку лидеров кроссовер ASX, чей результат составил 308 реализованных машин.