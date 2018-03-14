ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам февраля 2018 года в России было реализовано 1917 автомобилей LADA XRAY, что на 9,6% меньше результата годичной давности. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», эта модель впервые за время присутствия на рынке показала спад продаж.

Напомним, что дебют LADA XRAY на российском рынке состоялся в феврале 2016 года. С того времени продажи модели (в годовом сравнении) росли, а в декабре 2017-го был зафиксирован их рекордный ежемесячный показатель (3736 шт.). При этом уже второй месяц подряд российские продажи LADA XRAY составляют менее 2 тысяч единиц: январь – 1912 шт.; февраль – 1917 шт. Несмотря на это, модель по-прежнему находится в ТОП-20 самых продаваемых в стране.

В настоящее время LADA XRAY доступен покупателям в 15 комплектациях по цене от 614 900 до 845 900 рублей. В то же время доплата за окраску металлик составляет 12 тысяч рублей.