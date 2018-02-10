Лидером рейтинга самых продаваемых автомобилей европейских марок снова стал седан Volkswagen Polo
10.02.2018, 12:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно оценке аналитического агентства "АВТОСТАТ", по итогам 2017 года в нашей стране в общей сложности было реализовано 403,2 тыс. новых легковых автомобилей европейских марок, что на 11,7% больше, чем годом ранее. Таким образом, на их долю приходится более четверти российского рынка.
Лидером рейтинга самых продаваемых автомобилей европейских марок снова стал седан Volkswagen Polo, продажи которого в 2017 году составили 48 595 единиц, показав рост на 1,9%. Следующие четыре строчки рейтинга заняли модели Renault. На втором месте – кроссовер Duster с показателем 43 828 проданных экземпляров (-0,4%), а на третьем – кроссовер Kaptur (30 966 шт.; рост в 2,2 раза). Вплотную к нему приблизились седан Renault Logan (30 640 шт.; +3,6%) и хэтчбек Renault Sandero (30 210 шт.; +5,8%), замыкающий пятёрку лидеров.
В ТОП-10 самых продаваемых автомобилей европейских марок в России по итогам 2017 года также попали: Skoda Rapid (29 445 шт.; +13,6%), Volkswagen Tiguan (27 666 шт.; рост в 2,6 раза), Skoda Octavia (22 648 шт.; +4,1%), BMW X5 (6 720 шт.; +29,2%) и Mercedes-Benz GLC (6 650 шт.; +26,8%).
Отметим, что более подробная информация об итогам российского рынка и его перспективах содержится в маркетинговом отчёте "Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2017 года, тенденции и перспективы", подготовленном аналитическим агентством АВТОСТАТ".
Лидером рейтинга самых продаваемых автомобилей европейских марок снова стал седан Volkswagen Polo, продажи которого в 2017 году составили 48 595 единиц, показав рост на 1,9%. Следующие четыре строчки рейтинга заняли модели Renault. На втором месте – кроссовер Duster с показателем 43 828 проданных экземпляров (-0,4%), а на третьем – кроссовер Kaptur (30 966 шт.; рост в 2,2 раза). Вплотную к нему приблизились седан Renault Logan (30 640 шт.; +3,6%) и хэтчбек Renault Sandero (30 210 шт.; +5,8%), замыкающий пятёрку лидеров.
В ТОП-10 самых продаваемых автомобилей европейских марок в России по итогам 2017 года также попали: Skoda Rapid (29 445 шт.; +13,6%), Volkswagen Tiguan (27 666 шт.; рост в 2,6 раза), Skoda Octavia (22 648 шт.; +4,1%), BMW X5 (6 720 шт.; +29,2%) и Mercedes-Benz GLC (6 650 шт.; +26,8%).
Отметим, что более подробная информация об итогам российского рынка и его перспективах содержится в маркетинговом отчёте "Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2017 года, тенденции и перспективы", подготовленном аналитическим агентством АВТОСТАТ".
Источник: Автостат