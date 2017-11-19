ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 13 ноября в России действуют новые цены на лифтбек Skoda Rapid 2018 модельного года. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по результатам проводимого мониторинга цен. Как отмечается, во всех комплектациях модель стал дороже на 17 тысяч рублей, впрочем, это относится к тем автомобилям, которые будут произведены с 27 ноября 2017 года.



Так, стартовая цена Skoda Rapid с двигателем 1.6 (90 л.с.) и 5-ступенчатой механической КП в базовой комплектации Entry составляет уже 628 000 рублей, что на 2,8% дороже, чем месяцем ранее. А в самой дорогой комплектации Monte Carlo с мотором 1.4 TSI (125 л.с.) и 7-ступенчатым «роботом» DSG стоимость лифтбека перевалила за 1 млн рублей. В таком исполнении он оценивается теперь в 1 014 000 рублей, прибавив 1,7%.



Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», Rapid является самой продаваемой моделью Skoda в России. По итогам 10 месяцев 2017 года официальные дилеры чешской марки реализовали в нашей стране 23916 таких автомобилей – на 12,4% больше, чем год назад. По этому показателю Skoda Rapid входит в ТОП-15 российского рынка.