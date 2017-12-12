ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО "МТС" (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая компания в сфере телекоммуникаций и информационных технологий, объявляет о запуске IoT-платформы для развёртывания решений на базе интернета вещей на предприятиях России.

Платформа для промышленного интернета вещей позволяет управлять любыми объектами, на которых необходимо отслеживать параметры работы оборудования. IoT-платформа МТС имеет открытый API (application programming interface, программный интерфейс приложения) и поддерживает работу с сетями передачи данных различного вида. Благодаря этому существующее оборудование и IT-системы предприятия напрямую соединяются с новейшими датчиками, камерами, роботами и программами. Причём объекты подключения к платформе могут находиться в труднодоступных для связи районах в разных концах страны, но управляться из единого центра.

Использовать IoT-платформу МТС можно для управления оборудованием производственных предприятий, энергосбытовых и сервисных компаний. Например, контролировать давление в котельных, системы вентиляции и кондиционирования, холодильные камеры, системы электроснабжения - трансформаторных подстанций, ДГУ, ГПУ, мини-ТЭЦ, системы водоснабжения - насосных и компрессорных станций. Платформа МТС также позволяет реализовывать решения для сельского хозяйства, логистики, объекты коммерческой недвижимости и другие сферы.

Подключённые к защищённым каналам связи датчики и контроллеры отправляют данные в защищённое облако МТС, в котором они обрабатываются в режиме реального времени и затем отправляются в облачное хранилище. Контролировать работу оборудования и формировать отчёты можно в веб-интерфейсе или в привычных программах, подключив их к IoT-платформе МТС с помощью API. За быструю синергию IT предприятия с IoT-платформой отвечает специальное аппаратное решение - хаб. Он легко адаптируется под задачи и позволяет подключить к облаку как стандартные, так и нестандартные протоколы и устройства организации. Безопасность IoT-платформы МТС обеспечена инструментами, аналогичными тем, которые применяются в интернет-банках - защищёнными протоколами шифрования SSL и HTTPS, а также сетевым антивирусом и центром защиты от киберугроз.

"Мы уверены, что новая платформу для интернета вещей будет востребована рынком. Бизнесу мы поможем быстрее адаптироваться к требованиям цифровой экономики, снизить расходы и вывести предприятие на новый уровень. Для государства IoT¬-платформа может стать драйвером развития умных городов, - считает вице-президент МТС по продажам и обслуживанию Кирилл Дмитриев. - МТС бессменный лидер российского рынка IoT по количеству подключённых устройств и крупнейшая телеком-компания в России. В ближайшие годы мы будем укреплять присутствие в сегменте IoT за счёт платформ с открытым кодом, облачных приложений и внедрения интернета вещей в любых масштабах - от маленького магазина до завода, города и федеральных сетей".

Платформа использует предиктивную модель предсказаний - предвидит износ оборудования и возможные сбои до наступления критических ситуаций. В случаях, когда оборудование приблизится к критическим режимам работы, менеджер получит уведомление не только на экране компьютера, но и в SMS и e-mail. Это снизит расходы на сервисное обслуживание и предотвратит потери, связанные с поломкой техники.

На базе IoT-платформы реализована услуга "Телеучет данных". Ранее сбор данных и контроль оборудования происходил путём установки в него телематических SIM-карт, подключения специального тарифа и услуги "М2М-менежер". IoT-платформа даёт комплексное решение производственных задач, объединяет все элементы инфраструктуры компании в единую систему.

Стоимость комплексного решения "Телеучет данных" складывается из двух составляющих - комплекта оборудования, а также абонентского обслуживания, которое зависит от количества используемых датчиков и параметров контроля. В частности, стоимость М2М-хаба составляет 14 900 рублей, обслуживание 10 датчиков обойдётся в 1500 рублей в месяц, а 100 датчиков - в 9000 рублей.