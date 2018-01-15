ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В селе Петелино Ялуторовского района началось строительство животноводческого комплекса. Проект реализует ООО «Петелино».

Его завершение намечено на 2019 год. Параллельно ведётся обновление машинно-тракторного парка предприятия для обеспечения будущей фермы кормами в необходимом объёме.

Генеральный подрядчик приступил к работам по реконструкции действующего на предприятии сушильно-сортировального комплекса. На производственной площадке, где разместится в будущем ферма, ведутся земляные работы, завозятся строительные материалы.

Наращивание производства молока - одна из стратегических задач, которую поставил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

«В последние годы регион набирает обороты и увеличивает объёмы производства молока. В разных муниципалитетах строятся и открываются крупные молочные комплексы. Мы будем и дальше активно двигаться в этом направлении, чтобы стать одним из лидеров в стране в этой сфере»,- подчеркнул Владимир Якушев.

Объём капиталовложений в новую ферму, по расчётам инвестора, составит более одного миллиарда трёхсот миллионов рублей. Планируется создать 30 рабочих мест. Это хорошая перспектива для социально-экономического развития территории Петелинского сельского поселения и всего Ялуторовского района.