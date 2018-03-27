ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания «Мерседес-Бенц Рус» 26 марта объявила об отзыве 4419 автомобилей Mercedes-Benz С-/GLC-класса, реализованных с 2013-го по 2017 год. Причиной отзыва является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда. На автомобилях будет выполнена проверка, и, при необходимости, доработка рулевой колонки, сообщает пресс-служба Росстандарта.