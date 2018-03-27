Mercedes-Benz отзывает в России более 4,4 тысячи автомобилей С- и GLC-класса
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания «Мерседес-Бенц Рус» 26 марта объявила об отзыве 4419 автомобилей Mercedes-Benz С-/GLC-класса, реализованных с 2013-го по 2017 год. Причиной отзыва является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда. На автомобилях будет выполнена проверка, и, при необходимости, доработка рулевой колонки, сообщает пресс-служба Росстандарта.
Уполномоченные представители изготовителя «Мерседес-Бенц Рус» проинформируют владельцев автомобилей Mercedes-Benz, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.