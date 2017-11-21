ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Подмосковье строительство завода Mercedes-Benz на территории индустриального парка "Есипово" в Солнечногорском районе идёт по графику, заявил и.о. гендиректора Корпорации развития Московской области Кирилл Бычков.

"Степень готовности проекта составляет более 50%", - сказал он в интервью официальному порталу правительства региона. По его словам, производство планируется запустить в конце следующего года, первые автомобили сойдут с конвейера в 2019 году. Запуск завода позволит создать в Солнечногорском районе более 2,5 тыс. рабочих мест.

Mercedes-Benz в конце июня приступил к строительству завода компании в индустриальном парке "Есипово". Предприятие будет включать полный цикл по производству легковых автомобилей, начиная от изготовления кузовов и их окраски и заканчивая сборкой готовых изделий. Начало его работы запланировано на 2019 год, когда будет запущено локальное производство седана Е-класса. Затем постепенно будет налажено производство внедорожников GLE, GLC и GLS.

Согласно подписанному специальному инвестиционному контракту (СПИК), немецкий концерн Daimler инвестирует в производственную площадку свыше 250 млн евро (не менее 15 млрд руб.). Срок специального инвестконтракта составляет 9 лет, производственные мощности завода будут составлять 25-30 тыс. автомобилей в год.