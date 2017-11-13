ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания "Мерседес-Бенц Рус" успешно завершила ключевой этап локализации Sprinter Classic. Наряду с российским производством дизельного двигателя, локализация производства подвески, деталей экстерьера и интерьера и штампованных деталей кузова позволила достичь принципиальных 50% локализации. Статус "Сделано в России" для Sprinter Classic подтверждён Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации, сообщает пресс-служба "Мерседес-Бенц Рус".

Напомним, совместно с "Группой ГАЗ" компания "Мерседес-Бенц Рус" производит Sprinter T1N с 2013 года. Автомобиль получил новые электронные системы безопасности, например, ESP 9i, трансмиссию, подвеску, двигатель, и новое имя – Sprinter Classic. В целом, абсолютно все системы были адоптированы для эксплуатации на российских дорогах. Изначально штампованные детали поставлялись из-за границы. В 2015 году обе компании запустили производство штампованных деталей для фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic и "ГАЗель Next" на современном автоматизированном оборудовании.

Daimler постоянно изучает рынок и поставщиков в поисках надёжных партнёров для увеличения степени локализации. С 2016 года новые локальные партнёры начали производство большего числа штампованных кузовных деталей: все лицевые и внутренние панели дверей, боковины, крылья и капот, а также основные силовые элементы кузова. Изготовление дверей и капотов осуществляет "Группа ГАЗ".

В этом же году Торгово-Промышленная Палата Российской Федерации подготовила Акт экспертизы, согласно которому Mercedes-Benz Sprinter Classic соответствует требованиям, предъявляемым к локально производимой продукции. В то же время подразделение Mercedes-Benz Vans продолжает работать над дальнейшим увеличением локализации и сокращением расходов.

С января 2016 года Mercedes-Benz Vans запустило в Ярославле серийное производство двигателей с экологической нормой Евро-5. Новый двигатель доступен для всех моделей Sprinter Classic в двух вариантах мощности и обладает непревзойдённой экономичностью. В связи с переходом на более высокую экологическую норму произведены серьёзные доработки систем двигателя. Так, дизельный двигатель OM646 объёмом 2143 куб.см. доступен с 109 л.с. и 136 л.с. Кроме того, Россия является единственным производителем, поставляющим в концерн Daimler компоненты для этого двигателя. Распредвал, блок цилиндров и головки блока цилиндров экспортируются из России в Глобальный Логистический Центр Mercedes-Benz, поставляющий запчасти на рынки по всему миру.