ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi Motors в России, объявила о снижении рекомендованных розничных цен на оригинальные запасные части, предназначенные для проведения кузовного ремонта автомобилей Mitsubishi. Среднее снижение цен на оригинальные запасные части составляет 25%, а максимальная скидка на отдельные наименования достигает 50%, сообщает пресс-служба «ММС Рус». Данное предложение распространяется на 2575 наименований запасных частей и действует с 28 февраля по 31 марта 2018 года.