ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На заводе двигателей "КАМАЗа" состоялась конференция "PSK+. Итоги развития 2017", где были озвучены достижения компании в направлении Производственной системы за 2017 год, определены цели и перспективы на 2018 год.

В мероприятии приняли участие руководители и специалисты "КАМАЗа", а также представители организаций-поставщиков. Одним из содержательных моментов деловой программы стали доклады директоров камазовских заводов и поставщиков компании об улучшениях, реализованных в 2017 году.

Сегодня компания чётко ориентирована на будущее и идёт к новым целям. С докладом о перспективах развития семейства автомобилей КАМАЗ выступил заместитель генерального директора компании – директор по развитию Ирек Гумеров. "Новые автомобили КАМАЗ поколения К5 будут новыми во всех аспектах, прежде всего, в ключевых компонентах. В частности, это новая кабина с большим жизненным пространством и новой функциональностью, рядный двигатель Р6 с существенным ростом ресурса и топливно-экономическими преимуществами, а также интеллектуальные компоненты", – рассказал он. Гумеров подчеркнул, что предполагается другой уровень качества продукции, поэтому и специалисты "КАМАЗа", и поставщики компании – в преддверии нового шага, что накладывает дополнительную ответственность.

В целом, важная роль поставщиков материалов и компонентов в процессе производства автомобилей КАМАЗ была не раз отмечена в ходе деловой встречи. "Я рад, что мы уже не одни в работе по развитию Производственной системы в компаниях России: наши поставщики идут в ногу с нами. Это добавляет уверенности в будущем российской промышленности", – сказал генеральный директор "КАМАЗа" Сергей Когогин. В очередной раз была подчёркнута важность и необходимость взаимовыгодного сотрудничества компаний, что, в конечном итоге, сократит общую стоимость продукции, повысит её привлекательность в глазах потребителя, откроет новые рынки сбыта. "КАМАЗ", чья Производственная система считается лучшей в России, уже не первый год открыто делится опытом работы в этом направлении.

В завершении мероприятия лучшие поставщики награждены Благодарственными письмами – за активную работу в совместных проектах с ПАО "КАМАЗ" по оптимизации процессов поставок. Также подведены итоги камазовского конкурса "Лидер PSK" за 2017 год. К примеру, в номинации "Лучшее кайдзен-предложение" первое место занял слесарь-инструментальщик цеха крупной штамповки прессово-рамного завода Равиль Мубаракзянов. За предложенное спецприспособление для установки детали, что позволило значительно снизить трудоёмкость и травмоопасность работы, а также получить реальный экономический эффект в размере 245 тыс. рублей, камазовец награждён автомобилем. Кроме того, победителями в этой же номинации (в другой группе участников) стали начальник отдела управления персоналом Логистического центра Сария Войнова и главный специалист отдела управления персоналом Логистического центра Ирина Лукшина. Они разделили первое место и награду в размере 400 тыс. рублей. Также в числе лучших – кайдзен-предложение начальника бюро отдела доставки АО "ВТК "КАМАЗ" Алексея Сыкрина, который в качестве приза получил автомобиль.