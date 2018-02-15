ОРЕАНДА-НОВОСТИ Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2017 года в Москве юридическими лицами было приобретено почти 60 тыс. легковых автомобилей. Это соответствует 30% от общего объема корпоративных продаж в стране. Такой высокий показатель во многом объясняется наличием в столице большого числа крупных компаний или их представительств.



Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», столичные предпочтения в корпоративных закупках автомобилей отличаются от общероссийских. Если в целом по стране лидирует LADA, то в Москве марочный рейтинг возглавляет Skoda. В минувшем году показатель чешской марки в столице РФ составил 7,3 тыс. единиц. Второе место здесь занял Volkswagen (6,4 тыс. шт.), третье – KIA (6,1 тыс. шт.). В пятерку лидеров среди брендов также попали Hyundai (6 тыс. шт.) и Mercedes-Benz (4,7 тыс. шт.).



Что касается модельных предпочтений столицы, то лидер общероссийского рейтинга корпоративных продаж – LADA Largus – даже не вошел в ТОП-5 московского рейтинга. На первом месте здесь находится Hyundai Solaris (4,7 тыс. шт.), на втором – Volkswagen Polo (3,7 тыс. шт.), а на третьем – Skoda Rapid (3,6 тыс. шт.). Замыкают пятерку самых популярных у юрлиц в Москве автомобилей KIA Rio (3,5 тыс. шт.) и Skoda Octavia (3,3 тыс. шт.).