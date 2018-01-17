ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Японский концерн первым решился воплотить в жизнь давнюю мечту человека: управлять машиной силой мысли, и для этого разработал технологию B2V (Brain-to-Vehicle – "от мозга к автомобилю"), которую представил на выставке Consumer Electronics Show 2018 в Лас-Вегасе.

Эта технология позволяет "считывать" электронные сигналы мозга через систему датчиков, вмонтированных в специальный шлем на голове человека, расшифровывать их и предугадывать действия водителя, сокращая время реакции примерно на 0,5 секунды. Таким образом, автомобиль способен начать поворот, торможение или ускорение быстрее, чем сам человек начнет жать на педаль тормоза или газа.

При этом Nissan не ставит перед собой целью полностью изолировать человека от управления автомобилем. Напротив, главной целью проекта является создание такой системы, которая обеспечит максимальный контроль и комфорт при управлении машиной. В частности, уже сегодня технология B2V может определять температуру тела водителя и, при необходимости, включать кондиционер, обогрев сидений или изменять положение вентиляторов внутри салона, обеспечивая тем самым обогрев или охлаждение до комфортного уровня.

"Большинство людей, думая об автономном вождении, представляют себе довольно "безликое" будущее, где контроль над машиной полностью осуществляет сама машина, - сказал исполнительный вице-президент Nissan Даниэль Шиллачи (Daniele Schillaci). – Наша технология B2V предполагает прямо противоположное: создать максимальную связь между человеком и машиной, чтобы сделать вождение ещё более приятным и захватывающим".