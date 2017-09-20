ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Французский автоконцерн Renault выкупил 9,15% акций АВТОВАЗа у японского концерна Nissan в СП Alliance Rostec Auto B.V. (контролирует 64,6% акций ПАО «АВТОВАЗ»). Сумма сделки составила 45 млн евро. На конец 2016 года 73,3% Alliance Rostec Auto B.V. было у Renault s.a.s., 17,55% – у госкорпорации «Ростех», 9,15% – у Nissan International Holding B.V. Таким образом, Nissan вышел из состава акционеров АВТОВАЗа.

Как заявили в Renault, эта сделка никак не отразится на проектах альянса Renault-Nissan, существующих в настоящий момент. В концерне не раскрыли, как сделка повлияет на деятельность АВТОВАЗа, но заметили, что этот шаг является логичным, «частью процесса рекапитализации АВТОВАЗа». При этом группа Renault будет дальше представлять интересы альянса в СП Alliance Rostec Auto B.V.

После того как убыток АВТОВАЗа в 2015 году вырос втрое и достиг 73,85 млрд рублей, компания заявила о необходимости помощи акционеров. Сейчас на АВТОВАЗе продолжается процедура финансового оздоровления компании путем допэмиссии акций. В ходе первого этапа допэмиссии СП «Ростеха» и альянса Renault-Nissan Alliance Rostec Auto B.V. приобрело 1,65 млрд акций допвыпуска за 14,85 млрд рублей, кипрская Renaissance Securities Limited – 1,25 млрд акций на 11,25 млрд рублей.

Источники в автопроме расходятся во мнении о том, почему Nissan вышел из состава акционеров АВТОВАЗа накануне его оздоровления. Некоторые из них полагают, что Nissan разочаровался в хронически убыточном активе, а также воспринимают сделку как реакцию на взаимоотношения Nissan с Renault на других рынках.