ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Fiat Professional с 23 февраля 2018 года начнут продажи обновленного Fiat Doblo, который пришел на смену модели Doblo Classic. Цены на грузовую версию Fiat Doblo Cargo начинаются от 1 млн 030 тыс. рублей, на пассажирскую модель Fiat Doblo Combi – от 1 млн 120 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «ЭфСиЭй Рус».

Первоначально автомобиль будет представлен в двух версиях: Doblo Cargo –цельнометаллический грузовой фургон с грузоподъемностью до 900 кг и пассажирский Doblo Combi, рассчитанный на 5 человек и грузоподъемностью до 425 кг. Обе версии имеют 1,4-литровый двигатель мощностью 95 л.с. оснащены 5-ступенчатой механической коробкой передач с передним приводом и независимой задней подвеской Bi-link. Модели будут поставляться в Россию с короткой колесной базой.

Внешний вид обновленного Fiat Doblo отличают плавные линии капота, совпадающие с изгибами крыши, новые бамперы, увеличенная решетка радиатора и дизайн блоков задних фонарей. Стоит также отметить 16-дюймовые колесные диски и бамперы, окрашенные в цвет кузова.

В салоне модели, на первом ряду расположено трехместное многофункциональное сиденье, центральная часть которого складывается для использования в качестве подлокотника. Крайнее сиденье также складывается для транспортировки длинных грузов. Дополнительный комфорт достигается за счет сниженного уровня шума в салоне и новой улучшенной информационно-развлекательной системы. Стандартную комплектацию можно расширить за счет широкого ассортимента дополнительного оборудования.

Остается добавить, что с момента выхода Fiat Doblo на российский рынок в 2008 году было реализовано более 23 тысяч этих автомобилей.