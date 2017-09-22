Как сообщает пресс-служба Volvo Cars, производство XC40 начнется в ноябре на заводе компании в бельгийском Генте. На старте производства кроссовер будет предложен с двумя четырёхцилиндровыми двигателями семейства Drive-E – дизельным D4 либо бензиновым T5. Позднее станут доступны и другие силовые установки, включая гибридную и полностью электрическую. Кроме того, XC40 станет первой моделью Volvo, на которую будет устанавливаться совершенно новый трёхцилиндровый двигатель,

Технологии безопасности и поддержки водителя, доступные на Volvo XC4, включают функцию полуавтономного управления Pilot Assist, комплексную систему City Safety, функцию предупреждения съезда с дороги, технологию предупреждения о транспортных средствах, движущихся в поперечном направлении (Cross Traffic Alert), систему кругового обзора автомобиля. В салоне XC40 появилось отдельное место для хранения телефонов (в том числе и с возможностью беспроводной зарядки), складной держатель для небольших сумок и съёмный отсек для мусора между передними сиденьями.

Как отмечается, премьера XC40 означает, что впервые в истории Volvo Cars выходит на глобальный рынок с тремя совершенно новыми кроссоверами премиум-класса – того сегмента автомобильного рынка, который растёт интенсивнее других. Это способствует росту компании с точки зрения продаж и прибыльности.

"С новым XC40 мы впервые вступаем в сегмент компактных кроссоверов, тем самым расширяя присутствие Volvo на рынке и делая бренд более привлекательным", – заявил президент и генеральный директор Volvo Car Group Хокан Самуэльссон.