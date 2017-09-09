ОРЕАНДА-НОВОСТИ Компания Infiniti открыла новый дилерский центр "У Сервис+" в Москве, что стало очередным шагом на пути к расширению присутствия японского премиального бренда на российском рынке.



Как сообщает пресс-служба Infiniti, общая площадь нового комплекса составляет 1900 кв.м. Шоу-руму отведено 706 кв.м, а сервисной зоне и складу запчастей – 1152 кв.м и 200 кв.м соответственно. На СТО оборудовано 11 рабочих постов. Пропускная способность – около шести машинозаездов в час.



"Мы давно и плодотворно сотрудничаем с брендом Infiniti. Это видно, ведь ГК "У Сервис+" является лучшим дилером марки в России по итогам 2016 года. Мы считаем бренд Infiniti очень перспективным для российского авторынка, и рады объявить о завершении строительства и открытии второго дилерского центра Infiniti У Сервис+ по новым стандартам", - заявил директор по развитию ГК "У Сервис+" Владимир Кривнов.



Сеть Infiniti в России насчитывает 20 дилерских центров в 13 городах. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе российские дилеры Infiniti реализовали 381 автомобиль – на 21% больше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2017 года продажи Infiniti в нашей стране составили 3412 машин, что на 17% выше показателя за аналогичный период прошлого года.