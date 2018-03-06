Компания KIA Motors представила на Женевском автосалоне-2018 новое поколение универсала KIA Ceed Sportswagon. Производство европейской версии нового Kia Ceed Sportswagon начнется на заводе KIA в словацкой Жилине в августе. Продажи на различных рынках Западной Европы начнутся в IV квартале 2018 года. Информация о сроках выхода нового поколения универсала Ceed Sportswagon на российский рынок, как и о спецификациях для России, будет объявлена позднее, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.



Дизайн нового поколения Ceed Sportswagon создавался в европейском Центре стиля KIA во Франкфурте-на-Майне, Германия, под руководством шеф-дизайнера европейского подразделения Грегори Гийома и шеф-дизайнера KIA Петера Шрайера. Линии кузова новой модели во многом перекликаются со спортивным характером дизайна фастбека Stinger. Новый Ceed Sportswagon стал ниже и шире своего предшественника, увеличился задний свес. На смену округлым граням пришли прямые острые линии, решетка радиатора в фирменной стилистике «улыбка тигра» (tiger-nose) стала шире, а воздухозаборник теперь расположен ниже.



Третье поколение Ceed Sportswagon построено на новой платформе KIA, получившей обозначение К2. Автомобиль стал на 20 мм шире (1800 мм) и на 20 мм ниже (1465 мм) предшественника. Колесная база не изменилась и по-прежнему составляет 2650 мм, однако передний свес стал короче на 20 мм (880 мм). При этом задний свес увеличился на 115 мм (до 1070 мм), что увеличило на 95 мм общую габаритную длину универсала по сравнению с предшественником. Теперь она составляет 4600 мм, и за счет этого удалось добиться значительного увеличения объема багажника. Более широкий кузов обеспечивает запас пространства для задних пассажиров, а за счет того, что посадка сзади стала на 15 мм ниже, увеличился простор в области ног. Более низкая посадка на заднем ряду обеспечивает запас пространства над головой и задних пассажиров.



Объем багажника нового KIA Ceed увеличился на 72 л (+14%) относительно предыдущего поколения модели и достиг 600 л. Это больше, чем у большинства универсалов более старшего сегмента D. Ниже стал и порог багажника, снизившаяся по сравнению с предшественником погрузочная высота обеспечивает более простую и удобную погрузку и выгрузку. Задние сиденья имеют возможность складывания в пропорции 40:20:40, причем спинки могут быть сложены дистанционно, простым прикосновением к специальному рычажку, встроенному в дверь багажного отсека. Спинки задних сидений складываются до уровня ровного пола багажника. В Ceed Sportswagon предусмотрен отсек под полом багажника для хранения небольших предметов. Также предусмотрена шторка багажного отделения и крючок для крепления сумок. Стандартным оснащением являются и рейлинги на крыше. Клиенты также будут иметь возможность заказать автомобили, оснащенные электроприводом двери багажного отсека.



Для нового поколения Ceed Sportswagon предлагается широкий выбор силовых агрегатов: обновленная версия популярного трехцилиндрового силового агрегата KIA с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива 1,0 T-GDI (120 л. с.), и новый двигатель T-GDI с рабочим объемом 1,4 л. (140 л.с.). Оба двигателя T-GDI оснащаются специальными фильтрами для еще большего снижения уровня вредных выбросов. Это позволяет новому Ceed Sportswagon соответствовать требованиям экологического стандарта Euro 6d TEMP. Также будет предложен и 100-сильный бензиновый двигатель 1,4 л с распределенным впрыском топлива (MPI).



Еще один двигатель, предусмотренный для Ceed Sportswagon, – абсолютно новый дизельный двигатель U3. Он также разработан с учетом новых, более жестких требований экологического стандарта Euro 6d TEMP. Новый двигатель U3 1,6 CRDi (система впрыска топлива с общей рампой) использует технологию активного управления выхлопом с селективным каталитическим нейтрализатором (SCR), что позволило существенно снизить количество вредных выбросов. Крутящий момент нового дизельного двигателя 1,6 л составляет 280 Нм, мощность двигателя представлена в вариантах 115 и 136 л. с.



Все двигатели будут предлагаться в сочетании с 6-ступенчатой механической трансмиссией, а для нового 1,4-литрового бензинового T-GDI и 1,6-литрового дизельного CRDi предусмотрено также агрегатирование с 7-ступенчатой преселективной трансмиссией KIA с двумя сцеплениями.



В стандартной комплектации автомобиль оснащается семью подушками безопасности. Дополнительную защиту водителя и пассажиров обеспечивают современные системы помощи водителю, использующие высокотехнологичные решения для снижения вероятности столкновения. Среди опций будут доступны Ассистент управления лучом дальнего света НВА (High Beam Assist), система контроля внимания водителя DAW (Driver Attention Warning), ассистент поддержания движения в полосе LKA (Lane Keeping Assist), а также система предупреждения о риске фронтального столкновения FCW (Forward Collision Warning) с ассистентом предотвращения фронтальных столкновений FCAA (Forward Collision-Avoidance Assist)



Впервые для предлагающихся в Европе моделей KIA, новый Ceed Sportswagon будет доступен с ассистентом движения в полосе LFA (Lane Following Assist) – системой, относящейся ко «второму уровню» систем автономного пилотирования. Ассистент движения в полосе отслеживает в потоке транспортные средства, движущиеся перед Ceed Sportswagon и дорожную разметку, благодаря чему может поддерживать движение Ceed Sportswagon в пределах своей полосы по автостраде, контролируя разгон, торможение и действия рулевого управления и следуя за движущимся впереди транспортным средством. Данная система использует внешние датчики для поддержания безопасной дистанции перед автомобилем, она способна работать в диапазоне скоростей от 0 до 130 км/ч.



В качестве дополнительного оборудования будут предлагаться интеллектуальный круиз-контроль SCC (Smart Cruise Control) с функцией полной остановки и возобновления движения, система мониторинга слепых зон BSCW (Blind Spot Collision Warning), система контроля за поперечным движением позади автомобиля RCTCW (Rear Cross-Traffic Collision Warning), интеллектуальный парковочный ассистент SPA (Smart Parking Assist), а также функция распознавания пешеходов и функция тактильных предупреждающих сигналов на руле для системы FCAA.



Вне зависимости от версии, новый Ceed Sportswagon будет оснащаться системой динамического управления шасси KIA – VSM. Эта система обеспечивает стабильность автомобиля в торможении и при прохождении поворотов, осуществляя управление электронной стабилизацией автомобиля (ESC) в случае обнаружения признаков потери сцепления колес с покрытием.