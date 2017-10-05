ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в рамках VII Петербургского международного газового форума подписаны дорожные карты по развитию сотрудничества в сфере импортозамещения между «Газпромом» и рядом российских государственных корпораций.

Цель документов — поиск, создание и внедрение современных технологий, технологического оборудования и материалов, в том числе замещающих зарубежные аналоги, для нужд «Газпрома».

Дорожную карту между «Газпромом» и АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК, входит в состав Госкорпорации «Ростех») подписали заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и Генеральный директор ОДК Александр Артюхов.

Документ предполагает разработку отечественных газотурбинных установок широкого диапазона мощности — от 32 МВт, которые в перспективе могут быть применены на производственных объектах компании, а также газотурбинных электростанций для морских платформ. Кроме того, планируется создание комплектующих для ремонта газотурбинных двигателей иностранного производства. Привлечение финансирования для выполнения Дорожной карты обеспечит ОДК.

Дорожную карту между «Газпромом», ГК «Роскосмос» и Внешэкономбанком подписали Виталий Маркелов, Исполнительный директор по развитию бизнеса и коммерциализации Госкорпорации «Роскосмос» Антон Жиганов и Первый заместитель Председателя «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Дмитрий Курдюков.

В рамках сотрудничества планируется изготовление опытных образцов оборудования для добычи углеводородов на суше и шельфе, компрессорного, насосного, теплообменного, энергетического оборудования, запасных частей для газоперекачивающих агрегатов (ГПА), оборудования для производства сжиженного природного газа. Мероприятия Дорожной карты будут реализованы за счет организаций «Роскосмоса» с возможным привлечением заёмных средств.