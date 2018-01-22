ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО «Северсталь» запустило в эксплуатацию первый промышленный 3D?принтер на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК). Инвестиции в проект составили 4,3 млн. рублей.

С помощью 3D-принтера в цехе заготовительного производства (ЦЗП) машиностроительного центра «ССМ-Тяжмаш» будут производить модели для литья деталей агрегатов. Планируется изготавливать на устройстве около трети всей потребности в формах.

«Освоение аддитивных технологий – одно из перспективных направлений развития компании. Покупка оборудования стоимостью 4,3 млн. рублей позволит повысить качество продукции, увеличить темпы производства. Так, на изготовление модели периферийной плитки поднасадочного устройства для воздухонагревателя доменной печи у модельщиков раньше уходило трое суток. На 3D?принтере ее делают за 16 часов», – отметил генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Вадим Германов.

Компактный агрегат в виде полого куба отвечает последним тенденциям трехмерной печати. Он позволит машиностроителям не только производить литейную оснастку для деталей гораздо быстрее и более экономично, но и полностью исключить человеческий фактор.