ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Удачнинский ГОК "Алроса" в декабре завершил вывоз 75 тонн алмазоносной руды с Верхней Муны для опытной обработки на обогатительной фабрике №12 и получил первые алмазы Верхне-Мунского месторождения. Промышленный запуск месторождения намечен на 2018 год.

Вывоз пробных партий руды с Верхней Муны начался в октябре и завершился 23 декабря. Руда поступила на обогатительную фабрику для подтверждения содержания алмазов.

"Уже сейчас можно сказать, что дополнительных затрат реагентов или воды при обработке новой руды не требуется. В целом, кристаллы с Муны отличаются от алмазов с "Зарницы" или "Удачной" по форме и цветности. Так, если удачнинские имеют более острые края, то мунские алмазы более округлые, встречаются лимонного или коричневого цвета. Когда алмазное сырьё поступит в Центр сортировки алмазов, мы получим более подробный отчёт", - сказал директор Удачнинского ГОК Александр Махрачев.

Следующая партия руды с Верхне-Мунского месторождения поступит на обогатительную фабрику в четвёртом квартале 2018 года в рамках промышленного освоения месторождения - это будут 250 тонн руды и 50 тонн алмазоносных песков.

Разработка Верхне-Мунского месторождения – крупнейший инвестиционный проект "Алроса". Месторождение находится в 170 километрах от Удачнинского ГОКа.