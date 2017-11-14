Петербургский трактроный завод отправил в Европу первые КИРОВЦы новой модели К-424
14.11.2017, 19:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Петербургский тракторный завод отправил первые еденицы новой флагманской модели серии КИРОВЕЦ четвёртого тягового класса – К-424, разработанного при непосредственной поддержке Минпромторга России. Серийное производство модели было запущено в сентябре этого года.
На сегодняшний день машины поставлены в Болгарию и Румынию. Кроме того, один трактор был отгружён для участия в международной агротехнологической выставке AGRITECHNIKA 2017 в Ганновере - оттуда машину заберёт чешский и словацкий партнёр ПТЗ.
В планах у предприятия - поставлять за рубеж ежемесячно не менее 50 тракторов К-424. Поставки планируются в страны Европы, Америки и Средней Азии. Выход на рынок с с моделью К-424 позволит заводу охватить порядка 50% российского рынка тракторов 3-5 тягового класса. По статистике рынок подобных тракторов - 2000 машин в год. На данный момент у завода уже созданы мощности на выпуск на первом этапе от 1000 до 1200 машин в год.
Также на предприятии подчёркивают, что цена нового трактора К-424 на 30% ниже зарубежных аналогов за счёт локализации производства в России.
Трактор КИРОВЕЦ К-424 - единственный трактор четвёртого тягового класса, производимый в России. Проект разработан на Кировском заводе, инвестиции составили 3,5 млрд. рублей, включая возвратный заём Минпромторга России в размере 50 млн. рублей, комплектующие для машины производятся в основном в России.
Трактор может ездить по дорогам общего пользования без специального разрешения. Основная сфера применения - сельское хозяйство, сейчас ведутся переговоры по поставкам нового трактора в аэропорты страны в качестве тягачей.
На сегодняшний день машины поставлены в Болгарию и Румынию. Кроме того, один трактор был отгружён для участия в международной агротехнологической выставке AGRITECHNIKA 2017 в Ганновере - оттуда машину заберёт чешский и словацкий партнёр ПТЗ.
В планах у предприятия - поставлять за рубеж ежемесячно не менее 50 тракторов К-424. Поставки планируются в страны Европы, Америки и Средней Азии. Выход на рынок с с моделью К-424 позволит заводу охватить порядка 50% российского рынка тракторов 3-5 тягового класса. По статистике рынок подобных тракторов - 2000 машин в год. На данный момент у завода уже созданы мощности на выпуск на первом этапе от 1000 до 1200 машин в год.
Также на предприятии подчёркивают, что цена нового трактора К-424 на 30% ниже зарубежных аналогов за счёт локализации производства в России.
Трактор КИРОВЕЦ К-424 - единственный трактор четвёртого тягового класса, производимый в России. Проект разработан на Кировском заводе, инвестиции составили 3,5 млрд. рублей, включая возвратный заём Минпромторга России в размере 50 млн. рублей, комплектующие для машины производятся в основном в России.
Трактор может ездить по дорогам общего пользования без специального разрешения. Основная сфера применения - сельское хозяйство, сейчас ведутся переговоры по поставкам нового трактора в аэропорты страны в качестве тягачей.
Источник: Минпромторг