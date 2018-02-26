Почти 250 млн рублей предусмотрено на ремонт автомобильных дорог Подольска в 2018 году
26.02.2018, 21:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Подольске в 2018 году на ремонт и содержание более тысячи автодорог планируют потратить более 244,8 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации округа.
"Муниципальной программой городского округа Подольск "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" на содержание и ремонт 1020 автомобильных дорог в 2018 году предусмотрено более 244,8 миллионов рублей. Свыше 92 миллионов рублей будет выделено на текущий, капитальный и ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения, в том числе и на устройство заездных карманов, укрепление обочин, исправление профиля щебнем, ремонт бортового камня и устройство сходов на пешеходные переходы", - говорится в сообщении.
Помимо этого, в муниципальном бюджете предусмотрены средства на ремонт проездов к кладбищам. Запланированы работы в деревнях Бородино, Яковлево и Холопово, сёлах Сертякино, Сынково и в микрорайоне Климовск.
На всех объектах будет осуществляться контроль за качеством работ и лабораторные испытания отобранных образцов асфальтобетона, поясняется в материале.
"Муниципальной программой городского округа Подольск "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" на содержание и ремонт 1020 автомобильных дорог в 2018 году предусмотрено более 244,8 миллионов рублей. Свыше 92 миллионов рублей будет выделено на текущий, капитальный и ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения, в том числе и на устройство заездных карманов, укрепление обочин, исправление профиля щебнем, ремонт бортового камня и устройство сходов на пешеходные переходы", - говорится в сообщении.
Помимо этого, в муниципальном бюджете предусмотрены средства на ремонт проездов к кладбищам. Запланированы работы в деревнях Бородино, Яковлево и Холопово, сёлах Сертякино, Сынково и в микрорайоне Климовск.
На всех объектах будет осуществляться контроль за качеством работ и лабораторные испытания отобранных образцов асфальтобетона, поясняется в материале.
Источник: Правительство Московской области