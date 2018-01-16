ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Datsun в 2017 году реализовали 24510 автомобилей – на 31% больше, чем годом ранее. В результате рыночная доля марки составила 1,5% против 1,3% годом ранее, сообщает пресс-служба Datsun.

Бестселлером марки является седан Datsun on-DO, продажи которого в прошлом году выросли на 35% и составили 19712 машин. Как отмечается, по итогам 2017 года Datsun on-DO вошел в ТОП-25 самых продаваемых легковых автомобилей в России. Хэтчбек Datsun mi-DO разошелся в количестве 4798 экземпляров (+14%).

Стоит также отметить, что в сентябре прошлого года российские дилеры Datsun начали продажи седана Datsun on-DO и хэтчбека Datsun mi-DO с более мощным 16-клапанным двигателем объемом 1,6 л в комплектации с механической коробкой передач. Также в начале года стартовали продажи Datsun on-DO с автоматической коробкой передач от японской фирмы Jatco. Кроме того, седан получил еще ряд доработок, улучшающих потребительские качества автомобиля.

В рамках государственной программы обновления автопарка в 2017 году было продано более 12 тысяч автомобилей Datsun в трейд-ин и по программе утилизации. Доля продаж по программе Datsun Finance составила более 27%. Добавим также, что в течение 2017 года Datsun в рамках специальной программы «Datsun для бизнеса», предлагающей привлекательные условия сотрудничества для корпоративных клиентов, расширил портфель клиентов в области каршеринга и такси.