15.03.2018, 13:26
Производство лифтбека LADA Granta стартовало в Тольятти
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Тольятти стартовал выпуск лифтбеков LADA Granta Liftback после переноса производства из Ижевска. Данное решение позволило LADA значительно оптимизировать производственные процессы за счёт дозагрузки мощностей линии Kalina/Granta на тольяттинской площадке, при этом завод «LADA Ижевск» сфокусирован на выпуске бестселлеров семейства LADA Vesta.
Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, с производственной площадки «LADA Ижевск» было перенесено более 500 единиц сварочного оборудования и оснастки. Параллельно шла подготовка и обучение специалистов в Тольятти для работы во вторую смену на линии Kalina/Granta. В связи с расширением производства, были привлечены дополнительные сотрудники из Индустриального парка АВТОВАЗа, а также из других подразделений компании. Линия сборки Kalina/Granta в Тольятти перешла на двухсменный режим работы.
Как отмечается, продажи LADA Granta Liftback не приостанавливались - предварительно был произведён необходимый запас этой модели для дилерской сети. Стоимость модели начинается от 424 тысяч 900 рублей.
Напомним, комплекс по производству автомобилей на платформе Kalina был введён в эксплуатацию в 2004-2008 годах. В общей сложности здесь было выпущено более 1,5 млн автомобилей: Kalina первого и второго поколений, Granta, Datsun. Ижевский автозавод выпускал LADA Granta в кузове «лифтбек» с мая 2014 года.
Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, с производственной площадки «LADA Ижевск» было перенесено более 500 единиц сварочного оборудования и оснастки. Параллельно шла подготовка и обучение специалистов в Тольятти для работы во вторую смену на линии Kalina/Granta. В связи с расширением производства, были привлечены дополнительные сотрудники из Индустриального парка АВТОВАЗа, а также из других подразделений компании. Линия сборки Kalina/Granta в Тольятти перешла на двухсменный режим работы.
Как отмечается, продажи LADA Granta Liftback не приостанавливались - предварительно был произведён необходимый запас этой модели для дилерской сети. Стоимость модели начинается от 424 тысяч 900 рублей.
Напомним, комплекс по производству автомобилей на платформе Kalina был введён в эксплуатацию в 2004-2008 годах. В общей сложности здесь было выпущено более 1,5 млн автомобилей: Kalina первого и второго поколений, Granta, Datsun. Ижевский автозавод выпускал LADA Granta в кузове «лифтбек» с мая 2014 года.
Источник: Автостат