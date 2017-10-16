ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Производство сырого молока в секторе сельхозпредприятий по итогам трёх кварталов года составило 11,9 млн. тонн, увеличившись к аналогичному периоду прошлого года на 3,3%,свидетельствуют данные Росстата.

По данным Росстата, в сентябре сельхозпредприятия страны произвели 1,26 млн. тонн сырого молока, что на 4,8% больше сентября прошлого года.

Надой молока на одну корову молочного стада на 1 октября в СХО составил 4455 кг, рост к аналогичному периоду 2016 года составил 5,2%. В сентябре средний надой на одну корову в СХО составил 481 кг.