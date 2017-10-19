ОРЕАНДА-НОВОСТИ За январь-сентябрь текущего года производство птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств составило 4,8 млн тонн, что на 7% больше, чем годом ранее (2016 г. – 4,48 млн тонн).



В том числе в сельскохозяйственных организациях произведено 4,5 млн тонн (+315,4 тыс. тонн), что на 7,5% больше аналогичного периода 2016 года.



Производство яиц во всех категориях хозяйств составило 33,98 млрд шт. (+3% или 991,9 млн шт.), в сельскохозяйственных организациях – 26,6 млрд. шт. (или +4,1% или более 1 млрд шт.).



«Прирост производства птицы в сельскохозяйственных организациях обеспечили Тамбовская, Белгородская, Тульская, Курская, Волгоградская, Московская области, Республика Башкортостан, а по увеличению объёмов производства яиц лидируют Ленинградская, Тюменская, Тульская, Ярославская, Омская, Ростовская области и Краснодарский край», – отметил директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Харон Амерханов.