ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Euronext RUSAL/RUAL, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет результаты операционной деятельности компании в третьем квартале 2017 года.

Алюминий

· Объём производства алюминия в третьем квартале 2017 года составил 931 тыс. тонн, увеличившись на 1,1% по сравнению с предыдущим кварталом. На заводы компании, расположенные в Сибири, пришлось 94% от общего объёма выпуска алюминия. Общая динамика производства оставалась стабильной, с коэффициентом загрузки мощностей, составляющим 95%.

· Реализация алюминия в третьем квартале 2017 года снизилась на 3,4% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 968 тыс. тонн. Снижение динамики продаж объясняется в основном увеличением объёма продукции на стадии транзита, что связано с ограниченной доступностью портовых мощностей/морских судов (поставка ожидается в следующем отчётном периоде).

· В третьем квартале 2017 года реализация продукции с добавленной стоимостью (ПДС) составила 479 тыс. тонн. Компания продолжает реализацию стратегии компании по увеличению доли продукции с добавленной стоимостью в общем Объёме продаж. По итогам третьего квартала 2017 года доля ПДС в общем Объёме реализации составила 50% по сравнению с 49% во втором квартале 2017 года.

· Средняя цена реализации алюминия в третьем квартале 2017 года выросла на 2,1% по сравнению с предыдущим кварталом – до 2 124 долларов США за тонну, что связано с ростом средней цены алюминия на LME с учётом котировального периода на 2,9% по сравнению со вторым кварталом 2017 года – до 1 962 долларов США за тонну. Средняя реализованная премия в третьем квартале 2017 года снизилась на 7,0% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 162 доллара США за тонну в связи с влиянием фактора сезонности (летний период).

Глинозём

· Объём производства глинозема в третьем квартале 2017 года составил 1 965 тыс. тонн, увеличившись на 1,9% по сравнению с предыдущим кварталом.

· Продолжающееся увеличение мощностей на расположенных в России заводах в результате завершения в 2017 году работ по модернизации, а также растущие благодаря улучшенному качеству закупаемых бокситов Объёмы производства на заводе Aughinish во многом обусловили рост производства глинозема в целом по компании в третьем квартале 2017 года по сравнению с предыдущим кварталом. В то же время Объём выпуска глинозема на Николаевском глиноземном заводе снизился на 3,5% в третьем квартале 2017 года по сравнению со вторым кварталом 2017 года на фоне плановых работ по техническому обслуживанию оборудования.

Бокситы и нефелиновая руда

· Объём добычи нефелиновой руды оставался стабильным, незначительно увеличившись на 1,2% в третьем квартале 2017 года по сравнению со вторым кварталом 2017 года, составив 1 125 тыс. тонн. Объём добычи бокситов при этом сократился на 11,3% – до 2 742 тыс. тонн. Компания обеспечивала потребности глинозёмных производств в сырье за счёт имеющихся запасов на Ачинском, Богословском, Уральском алюминиевых заводах и заводе Windalco, а также за счёт дополнительных закупок бокситов на рынке.

· Объёмы производства на предприятии «Боксит Тимана» и в Компании бокситов Киндии в третьем квартале 2017 года по сравнению с предыдущим кварталом снизились соответственно на 5,5% и 11,0%, составив 839 тыс. тонн и 717 тыс. тонн, на фоне плановых работ по техническому обслуживанию оборудования.

· Аномальные погодные условия повлияли на производственные результаты Компании бокситов Гайаны, где Объём производства в третьем квартале 2017 года снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 41,6% – до 161 тыс. тонн, и завода Windalco, где Объём производства в третьем квартале 2017 года по сравнению со вторым кварталом 2017 года снизился на 5,5% – до 476 тыс. тонн.

· Объёмы добычи на СУБРе в третьем квартале 2017 года снизились на 11,0% по сравнению со вторым кварталом 2017 года – до 548 тыс. тонн на фоне колебаний Объёмов спроса со стороны глиноземного производства на Уральском алюминиевом заводе, где в рамках управления оборотным капиталом в течение квартала был отдан приоритет использованию накопленных запасов.

Обзор рынка

· Цена алюминия на LME в марте-июле 2017 года колебалась около отметки 1 900 долларов США за тонну, после чего стремительно пошла вверх, в августе превысив 2 100 долларов за тонну и в сентябре достигнув 2 164 долларов за тонну – самого высокого значения с декабря 2012 года. Рост цены обусловлен ожиданиями рынка масштабных сокращений мощностей в зимний период в Китае и устойчивым спросом на алюминий в течение периода на фоне существенного роста себестоимости производства.

· В течение девяти месяцев 2017 года мировая экономика демонстрировала уверенный рост, сопровождавшийся увеличением деловой активности, в особенности в странах с развитой экономикой. Основными драйверами спроса на алюминий стали растущие потребительские расходы на приобретение автомобилей, товаров длительного пользования, а также инвестиции в основной капитал.

· Глобальный индекс деловой активности в производственной сфере JP Morgan Global Manufacturing PMI в августе-сентябре достиг 53,2 пункта – самого высокого значения за шесть лет. Текущие показатели, самые высокие за несколько лет, в особенности в США и странах Европы, отражают ситуацию с устойчивостью спроса, что оказывает поддержку ценам на LME.

· Китайская экономика на протяжении девяти месяцев 2017 года продолжала демонстрировать уверенный рост. Официальное значение индекса PMI в сентябре 2017 года составило 52,4 пункта, что является самым высоким значением с апреля 2012 года. Индекс деловой активности в производственном секторе от Caixin был на уровне 51,6 пункта. Рост ВВП китайской экономики в третьем квартале 2017 года составил 6,8% по сравнению с ростом 6,9% во втором квартале текущего года.

· Объём отслеживаемых запасов алюминия вне Китая продолжил снижаться, достигнув в конце сентября 2017 года 3,0 млн тонн, что на 985 тыс. тонн меньше по сравнению с уровнем запасов в конце 2016 года. Соответствующее число дней потребления продолжило сокращаться устойчивыми темпами в течение девяти месяцев 2017 года и в конце сентября 2017 года достигло 36 дней по сравнению с 58 днями в конце 2016 года.

· По оценкам РУСАЛа, мировой спрос на алюминий по итогам девяти месяцев 2017 года вырос на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 47,8 млн тонн в результате высокого спроса в Китае, Европе, странах Азии, в Северной Америке и Индии. В результате устойчивого роста спроса дефицит на мировом рынке алюминия составил 0,8 млн тонн.

· По оценкам CRU, спрос на алюминий вне Китая за девять месяцев 2017 года вырос на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 22,1 млн тонн. Производство алюминия (на основе данных IAI и оценок CRU в отношении производства в восьми странах, не предоставляющих отчётность) за девять месяцев 2017 года выросло на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 20,3 млн тонн, что обеспечило дефицит на рынке алюминия вне Китая в размере около 1,8 млн тонн.

· Спрос на алюминий в Китае за девять месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 7,7% – до 25,7 млн тонн.

· Анонсированные китайским правительством меры по ограничению производства в зимний период, которые обусловлены необходимостью снижения уровня промышленных загрязнений, в настоящее время уже реализуются в ряде провинций. По оценкам РУСАЛа, зимние сокращения мощностей приведут к снижению Объёмов выпуска алюминия в годовом выражении в размере около 1 млн тонн и к снижению Объёмов выпуска глинозема в размере 3,3 млн тонн. Еще более заметные снижения Объёмов могут наблюдаться в поставках углеродосодержащих видов сырья, в том числе анодов, коксующегося угля и т.д., в том числе возможно полное закрытие соответствующих производственных мощностей на территории «26+2» в течение зимнего сезона.

· По оценкам РУСАЛа, учитывая предполагаемые закрытия так называемых «нелегальных мощностей» в дополнение к сокращениям производства в зимний период, можно ожидать, что рынок алюминия в Китае в этот период будет еще более ограниченным. На момент публикации данного пресс-релиза, по данным агентства SMM, были закрыты незаконные производства общей мощностью около 4,2 млн тонн.

· Ожидается, что экспорт алюминиевых полуфабрикатов из Китая в четвертом квартале 2017 года – первом полугодии 2018 года сократится на фоне ограниченного предложения алюминия на внутреннем рынке и отрицательного экспортного арбитража. Экспорт алюминиевых полуфабрикатов из Китая показал снижение второй месяц подряд в августе 2017 года – на 7,6% по сравнению с предыдущим месяцем (с учетом корректировки количества дней), до 358 тыс. тонн. Экспорт «фальсифицированной» экструзионной продукции за восемь месяцев 2017 года сократился на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Основные операционные показатели тыс. тонн 3-й кв. 2017 2-й кв. 2017 Измене-ние, % (3-й кв. ко 2-му кв.) Девять месяцев 2017 Девять месяцев 2016 Измене-ние, % (9 мес. к 9 мес.) Алюминий 931 921 1,1% 2 763 2 756 0,3% Коэффициент загрузки 95% 95% 95% 95% Фольга и упаковка 25,5 26,0 -2,0% 74,7 62,2 20,07% Глинозем 1 965 1 928 1,9% 5 783 5 588 3,50% Бокситы 2 742 3 090 -11,3% 8 701 9 346 -6,9% Нефелиновая руда 1 125 1 111 1,2% 3 291 3 454 -4,7%

Данные по реализации тыс. тонн 3-й кв. 2017 2-й кв. 2017 Измене-ние, % (3-й кв. ко 2-му кв.) Девять месяцев 2017 Девять месяцев 2016 Измене-ние, % (9 мес. к 9 мес.) Реализация алюминия, включая, 968 1 002 -3,4% 2 955 2 896 2,0% реализацию алюминия, произведенного на БоАЗе 37 37 0,0% 108 109 -0,9% реализацию алюминия, произведенного третьими сторонами 42 40 5,0% 127 50 154,0% Цена реализации, долларов США/тонну 2 124 2 081 2,1% 2 051 1 711 19,9% Цена алюминия на LME с учетом котировального периода 1 962 1 907 2,9% 1 888 1 550 21,8% Реализованная премия 162 174 -7,0% 163 161 1,2% Реализация ПДС (в тоннах) 479 493 -2,8% 1 407 1 227 9,2% Доля ПДС 50% 49% 1,3% 48% 44% 9,9%

Производство алюминия

тыс. тонн Доля 3-й кв. 2017 2-й кв. 2017 Измене-ние, % (3-й кв. ко 2-му кв.) Девять мес. 2017 Девять мес. 2016 Изме-нение, % (9 мес. к 9 мес.) Россия (Сибирь) Братский алюминиевый завод 100% 254 251 1,1% 753 752 0,1% Красноярский алюминиевый завод 100% 255 253 0,6% 761 768 -0,8% Саяногорский алюминиевый завод 100% 134 134 0,0% 398 395 0,8% Новокузнецкий алюминиевый завод 100% 54 54 1,1% 161 159 0,9% Иркутский алюминиевый завод 100% 105 104 0,8% 313 310 0,7% Хакасский алюминиевый завод 100% 73 73 0,6% 218 219 -0,5% Россия (другие регионы) Волгоградский алюминиевый завод 100% 4 1 717,3% 5 - Надвоицкий алюминиевый завод 100% 3 3 1,5% 9 9 -3,7% Кандалакшский алюминиевый завод 100% 18 18 0,5% 54 51 5,7% Швеция Kubikenborg Aluminium (Kubal) 100% 31 31 -1,0% 92 93 -1,2% Итого 931 921 1,1% 2 763 2 756 0,3% Переплавка первичного алюминия с других заводов на Волгоградском алюминиевом заводе 6 6 -6,8% 18 30 -39,4% Итого, включая переплавку 937 927 1,1% 2 781 2 785 0,2%

Производство глинозема

тыс. тонн Доля 3-й кв. 2017 2-й кв. 2017 Измене-ние, % (3-й кв. ко 2-му кв.) Девять мес. 2017 Девять мес. 2016 Изме-нение, % (9 мес. к 9 мес.) Ирландия Aughinish Alumina 100% 497 480 3,6% 1 448 1 458 -0,7% Ямайка Alpart 100% — — — — — — Windalco 100% 149 134 11,3% 429 453 -5,4% Украина Николаевский глиноземный завод 100% 416 431 -3,5% 1 244 1 103 12,8% Италия Eurallumina 100% — — — — — — Россия Богословский алюминиевый завод 100% 252 238 5,7% 725 712 1,8% Ачинский глиноземный комбинат 100% 234 230 1,8% 707 702 0,7% Уральский алюминиевый завод 100% 230 227 1,2% 667 598 11,4% Бокситогорский глиноземный завод 100% — — — — — — Гвинея Friguia 100% — — — — — — Австралия (СП) Queensland Alumina Ltd 20% 187 189 -0,9% 563 562 0,2% Итого 1 965 1 928 1,9% 5 783 5 588 3,5%

Добыча бокситов

тыс. тонн, мокрые Доля 3-й кв. 2017 2-й кв. 2017 Измене-ние, % (3-й кв. ко 2-му кв.) Девять мес. 2017 Девять мес. 2016 Изме-нение, % (9 мес. к 9 мес.) Ямайка Alpart 100% — — — — 69 -100% Windalco 100% 476 504 -5,5% 1 483 1 544 -3,9% Россия СУБР 100% 548 616 -11,0% 1 753 1 760 0,4% «Боксит Тимана» 100% 839 887 -5,5% 2 449 2 396 2,2% Гвинея Friguia 100% — — — — — — Компания бокситов Киндии 100% 717 806 -11,0% 2 295 2 733 -16,0% Гайана Bauxite Company of Guyana Inc. 90% 161 276 -41,6% 721 844 -14,5% Итого 2 742 3 090 -11,3% 8 701 9 346 -6,9%

Добыча нефелиновой руды

тыс. тонн, мокрые Доля 3-й кв. 2017 2-й кв. 2017 Измене-ние, % (3-й кв. ко 2-му кв.) Девять мес. 2017 Девять мес. 2016 Изме-нение, % (9 мес. к 9 мес.) Кия-Шалтырский нефелиновый рудник 100% 1 125 1 111 1,2% 3 291 3 454 -4,7% Итого 1 125 1 111 1,2% 3 291 3 454 -4,7%

Производство фольги и упаковки

тыс. тонн Доля 3-й кв. 2017 2-й кв. 2017 Измене-ние, % (3-й кв. ко 2-му кв.) Девять мес. 2017 Девять мес. 2016 Изме-нение, % (9 мес. к 9 мес.) Россия САЯНАЛ 100% 9,7 10,1 -4,3% 28,8 25,2 14,6% «Уральская фольга» 100% 6,3 6,2 0,7% 18,4 12,5 47,4% «Саянская фольга» 100% 1,0 0,8 14,7% 2,6 2,4 8,2% Армения АРМЕНАЛ 100% 8,6 8,9 -2,9% 24,8 22,1 12,1% Итого 25,5 26,0 -2,0% 74,7 62,2 20,1%

Операционные результаты совместного предприятия