РУСАЛ объявил результаты третьего квартала
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Euronext RUSAL/RUAL, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет результаты операционной деятельности компании в третьем квартале 2017 года.
Алюминий
· Объём производства алюминия в третьем квартале 2017 года составил 931 тыс. тонн, увеличившись на 1,1% по сравнению с предыдущим кварталом. На заводы компании, расположенные в Сибири, пришлось 94% от общего объёма выпуска алюминия. Общая динамика производства оставалась стабильной, с коэффициентом загрузки мощностей, составляющим 95%.
· Реализация алюминия в третьем квартале 2017 года снизилась на 3,4% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 968 тыс. тонн. Снижение динамики продаж объясняется в основном увеличением объёма продукции на стадии транзита, что связано с ограниченной доступностью портовых мощностей/морских судов (поставка ожидается в следующем отчётном периоде).
· В третьем квартале 2017 года реализация продукции с добавленной стоимостью (ПДС) составила 479 тыс. тонн. Компания продолжает реализацию стратегии компании по увеличению доли продукции с добавленной стоимостью в общем Объёме продаж. По итогам третьего квартала 2017 года доля ПДС в общем Объёме реализации составила 50% по сравнению с 49% во втором квартале 2017 года.
· Средняя цена реализации алюминия в третьем квартале 2017 года выросла на 2,1% по сравнению с предыдущим кварталом – до 2 124 долларов США за тонну, что связано с ростом средней цены алюминия на LME с учётом котировального периода на 2,9% по сравнению со вторым кварталом 2017 года – до 1 962 долларов США за тонну. Средняя реализованная премия в третьем квартале 2017 года снизилась на 7,0% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 162 доллара США за тонну в связи с влиянием фактора сезонности (летний период).
Глинозём
· Объём производства глинозема в третьем квартале 2017 года составил 1 965 тыс. тонн, увеличившись на 1,9% по сравнению с предыдущим кварталом.
· Продолжающееся увеличение мощностей на расположенных в России заводах в результате завершения в 2017 году работ по модернизации, а также растущие благодаря улучшенному качеству закупаемых бокситов Объёмы производства на заводе Aughinish во многом обусловили рост производства глинозема в целом по компании в третьем квартале 2017 года по сравнению с предыдущим кварталом. В то же время Объём выпуска глинозема на Николаевском глиноземном заводе снизился на 3,5% в третьем квартале 2017 года по сравнению со вторым кварталом 2017 года на фоне плановых работ по техническому обслуживанию оборудования.
Бокситы и нефелиновая руда
· Объём добычи нефелиновой руды оставался стабильным, незначительно увеличившись на 1,2% в третьем квартале 2017 года по сравнению со вторым кварталом 2017 года, составив 1 125 тыс. тонн. Объём добычи бокситов при этом сократился на 11,3% – до 2 742 тыс. тонн. Компания обеспечивала потребности глинозёмных производств в сырье за счёт имеющихся запасов на Ачинском, Богословском, Уральском алюминиевых заводах и заводе Windalco, а также за счёт дополнительных закупок бокситов на рынке.
· Объёмы производства на предприятии «Боксит Тимана» и в Компании бокситов Киндии в третьем квартале 2017 года по сравнению с предыдущим кварталом снизились соответственно на 5,5% и 11,0%, составив 839 тыс. тонн и 717 тыс. тонн, на фоне плановых работ по техническому обслуживанию оборудования.
· Аномальные погодные условия повлияли на производственные результаты Компании бокситов Гайаны, где Объём производства в третьем квартале 2017 года снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 41,6% – до 161 тыс. тонн, и завода Windalco, где Объём производства в третьем квартале 2017 года по сравнению со вторым кварталом 2017 года снизился на 5,5% – до 476 тыс. тонн.
· Объёмы добычи на СУБРе в третьем квартале 2017 года снизились на 11,0% по сравнению со вторым кварталом 2017 года – до 548 тыс. тонн на фоне колебаний Объёмов спроса со стороны глиноземного производства на Уральском алюминиевом заводе, где в рамках управления оборотным капиталом в течение квартала был отдан приоритет использованию накопленных запасов.
Обзор рынка
· Цена алюминия на LME в марте-июле 2017 года колебалась около отметки 1 900 долларов США за тонну, после чего стремительно пошла вверх, в августе превысив 2 100 долларов за тонну и в сентябре достигнув 2 164 долларов за тонну – самого высокого значения с декабря 2012 года. Рост цены обусловлен ожиданиями рынка масштабных сокращений мощностей в зимний период в Китае и устойчивым спросом на алюминий в течение периода на фоне существенного роста себестоимости производства.
· В течение девяти месяцев 2017 года мировая экономика демонстрировала уверенный рост, сопровождавшийся увеличением деловой активности, в особенности в странах с развитой экономикой. Основными драйверами спроса на алюминий стали растущие потребительские расходы на приобретение автомобилей, товаров длительного пользования, а также инвестиции в основной капитал.
· Глобальный индекс деловой активности в производственной сфере JP Morgan Global Manufacturing PMI в августе-сентябре достиг 53,2 пункта – самого высокого значения за шесть лет. Текущие показатели, самые высокие за несколько лет, в особенности в США и странах Европы, отражают ситуацию с устойчивостью спроса, что оказывает поддержку ценам на LME.
· Китайская экономика на протяжении девяти месяцев 2017 года продолжала демонстрировать уверенный рост. Официальное значение индекса PMI в сентябре 2017 года составило 52,4 пункта, что является самым высоким значением с апреля 2012 года. Индекс деловой активности в производственном секторе от Caixin был на уровне 51,6 пункта. Рост ВВП китайской экономики в третьем квартале 2017 года составил 6,8% по сравнению с ростом 6,9% во втором квартале текущего года.
· Объём отслеживаемых запасов алюминия вне Китая продолжил снижаться, достигнув в конце сентября 2017 года 3,0 млн тонн, что на 985 тыс. тонн меньше по сравнению с уровнем запасов в конце 2016 года. Соответствующее число дней потребления продолжило сокращаться устойчивыми темпами в течение девяти месяцев 2017 года и в конце сентября 2017 года достигло 36 дней по сравнению с 58 днями в конце 2016 года.
· По оценкам РУСАЛа, мировой спрос на алюминий по итогам девяти месяцев 2017 года вырос на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 47,8 млн тонн в результате высокого спроса в Китае, Европе, странах Азии, в Северной Америке и Индии. В результате устойчивого роста спроса дефицит на мировом рынке алюминия составил 0,8 млн тонн.
· По оценкам CRU, спрос на алюминий вне Китая за девять месяцев 2017 года вырос на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 22,1 млн тонн. Производство алюминия (на основе данных IAI и оценок CRU в отношении производства в восьми странах, не предоставляющих отчётность) за девять месяцев 2017 года выросло на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 20,3 млн тонн, что обеспечило дефицит на рынке алюминия вне Китая в размере около 1,8 млн тонн.
· Спрос на алюминий в Китае за девять месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 7,7% – до 25,7 млн тонн.
· Анонсированные китайским правительством меры по ограничению производства в зимний период, которые обусловлены необходимостью снижения уровня промышленных загрязнений, в настоящее время уже реализуются в ряде провинций. По оценкам РУСАЛа, зимние сокращения мощностей приведут к снижению Объёмов выпуска алюминия в годовом выражении в размере около 1 млн тонн и к снижению Объёмов выпуска глинозема в размере 3,3 млн тонн. Еще более заметные снижения Объёмов могут наблюдаться в поставках углеродосодержащих видов сырья, в том числе анодов, коксующегося угля и т.д., в том числе возможно полное закрытие соответствующих производственных мощностей на территории «26+2» в течение зимнего сезона.
· По оценкам РУСАЛа, учитывая предполагаемые закрытия так называемых «нелегальных мощностей» в дополнение к сокращениям производства в зимний период, можно ожидать, что рынок алюминия в Китае в этот период будет еще более ограниченным. На момент публикации данного пресс-релиза, по данным агентства SMM, были закрыты незаконные производства общей мощностью около 4,2 млн тонн.
· Ожидается, что экспорт алюминиевых полуфабрикатов из Китая в четвертом квартале 2017 года – первом полугодии 2018 года сократится на фоне ограниченного предложения алюминия на внутреннем рынке и отрицательного экспортного арбитража. Экспорт алюминиевых полуфабрикатов из Китая показал снижение второй месяц подряд в августе 2017 года – на 7,6% по сравнению с предыдущим месяцем (с учетом корректировки количества дней), до 358 тыс. тонн. Экспорт «фальсифицированной» экструзионной продукции за восемь месяцев 2017 года сократился на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
|
Основные операционные показатели
тыс. тонн
|
3-й кв. 2017
|
2-й кв. 2017
|
Измене-ние, % (3-й кв. ко 2-му кв.)
|
Девять месяцев 2017
|
Девять месяцев 2016
|
Измене-ние, % (9 мес. к 9 мес.)
|
Алюминий
|
931
|
921
|
1,1%
|
2 763
|
2 756
|
0,3%
|
Коэффициент загрузки
|
95%
|
95%
|
|
95%
|
95%
|
|
Фольга и упаковка
|
25,5
|
26,0
|
-2,0%
|
74,7
|
62,2
|
20,07%
|
Глинозем
|
1 965
|
1 928
|
1,9%
|
5 783
|
5 588
|
3,50%
|
Бокситы
|
2 742
|
3 090
|
-11,3%
|
8 701
|
9 346
|
-6,9%
|
Нефелиновая руда
|
1 125
|
1 111
|
1,2%
|
3 291
|
3 454
|
-4,7%
|
Данные по реализации
тыс. тонн
|
3-й кв. 2017
|
2-й кв. 2017
|
Измене-ние, % (3-й кв. ко 2-му кв.)
|
Девять месяцев 2017
|
Девять месяцев 2016
|
Измене-ние, % (9 мес. к 9 мес.)
|
Реализация алюминия, включая,
|
968
|
1 002
|
-3,4%
|
2 955
|
2 896
|
2,0%
|
реализацию алюминия, произведенного на БоАЗе
|
37
|
37
|
0,0%
|
108
|
109
|
-0,9%
|
реализацию алюминия, произведенного третьими сторонами
|
42
|
40
|
5,0%
|
127
|
50
|
154,0%
|
Цена реализации, долларов США/тонну
|
2 124
|
2 081
|
2,1%
|
2 051
|
1 711
|
19,9%
|
Цена алюминия на LME с учетом котировального периода
|
1 962
|
1 907
|
2,9%
|
1 888
|
1 550
|
21,8%
|
Реализованная премия
|
162
|
174
|
-7,0%
|
163
|
161
|
1,2%
|
Реализация ПДС (в тоннах)
|
479
|
493
|
-2,8%
|
1 407
|
1 227
|
9,2%
|
Доля ПДС
|
50%
|
49%
|
1,3%
|
48%
|
44%
|
9,9%
Производство алюминия
|
тыс. тонн
|
Доля
|
3-й кв. 2017
|
2-й кв. 2017
|
Измене-ние, % (3-й кв. ко 2-му кв.)
|
Девять мес. 2017
|
Девять мес. 2016
|
Изме-нение, % (9 мес. к 9 мес.)
|
Россия (Сибирь)
|
|
|
|
|
|
|
|
Братский алюминиевый завод
|
100%
|
254
|
251
|
1,1%
|
753
|
752
|
0,1%
|
Красноярский алюминиевый завод
|
100%
|
255
|
253
|
0,6%
|
761
|
768
|
-0,8%
|
Саяногорский алюминиевый завод
|
100%
|
134
|
134
|
0,0%
|
398
|
395
|
0,8%
|
Новокузнецкий алюминиевый завод
|
100%
|
54
|
54
|
1,1%
|
161
|
159
|
0,9%
|
Иркутский алюминиевый завод
|
100%
|
105
|
104
|
0,8%
|
313
|
310
|
0,7%
|
Хакасский алюминиевый завод
|
100%
|
73
|
73
|
0,6%
|
218
|
219
|
-0,5%
|
Россия (другие регионы)
|
|
|
|
|
|
|
|
Волгоградский алюминиевый завод
|
100%
|
4
|
1
|
717,3%
|
5
|
-
|
|
Надвоицкий алюминиевый завод
|
100%
|
3
|
3
|
1,5%
|
9
|
9
|
-3,7%
|
Кандалакшский алюминиевый завод
|
100%
|
18
|
18
|
0,5%
|
54
|
51
|
5,7%
|
Швеция
|
|
|
|
|
|
|
|
Kubikenborg Aluminium (Kubal)
|
100%
|
31
|
31
|
-1,0%
|
92
|
93
|
-1,2%
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
931
|
921
|
1,1%
|
2 763
|
2 756
|
0,3%
|
Переплавка первичного алюминия с других заводов на Волгоградском алюминиевом заводе
|
|
6
|
6
|
-6,8%
|
18
|
30
|
-39,4%
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого, включая переплавку
|
|
937
|
927
|
1,1%
|
2 781
|
2 785
|
0,2%
Производство глинозема
|
тыс. тонн
|
Доля
|
3-й кв. 2017
|
2-й кв. 2017
|
Измене-ние, % (3-й кв. ко 2-му кв.)
|
Девять мес. 2017
|
Девять мес. 2016
|
Изме-нение, % (9 мес. к 9 мес.)
|
Ирландия
|
|
|
|
|
|
|
|
Aughinish Alumina
|
100%
|
497
|
480
|
3,6%
|
1 448
|
1 458
|
-0,7%
|
|
|
|
|
|
|
|
Ямайка
|
|
|
|
|
|
|
|
Alpart
|
100%
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
Windalco
|
100%
|
149
|
134
|
11,3%
|
429
|
453
|
-5,4%
|
|
|
|
|
|
|
|
Украина
|
|
|
|
|
|
|
|
Николаевский глиноземный завод
|
100%
|
416
|
431
|
-3,5%
|
1 244
|
1 103
|
12,8%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Италия
|
|
|
|
|
|
|
|
Eurallumina
|
100%
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Россия
|
|
|
|
|
|
|
|
Богословский алюминиевый завод
|
100%
|
252
|
238
|
5,7%
|
725
|
712
|
1,8%
|
Ачинский глиноземный комбинат
|
100%
|
234
|
230
|
1,8%
|
707
|
702
|
0,7%
|
Уральский алюминиевый завод
|
100%
|
230
|
227
|
1,2%
|
667
|
598
|
11,4%
|
Бокситогорский глиноземный завод
|
100%
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гвинея
|
|
|
|
|
|
|
|
Friguia
|
100%
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Австралия (СП)
|
|
|
|
|
|
|
|
Queensland Alumina Ltd
|
20%
|
187
|
189
|
-0,9%
|
563
|
562
|
0,2%
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
1 965
|
1 928
|
1,9%
|
5 783
|
5 588
|
3,5%
Добыча бокситов
|
тыс. тонн, мокрые
|
Доля
|
3-й кв. 2017
|
2-й кв. 2017
|
Измене-ние, % (3-й кв. ко 2-му кв.)
|
Девять мес. 2017
|
Девять мес. 2016
|
Изме-нение, % (9 мес. к 9 мес.)
|
Ямайка
|
|
|
|
|
|
|
|
Alpart
|
100%
|
—
|
—
|
—
|
—
|
69
|
-100%
|
Windalco
|
100%
|
476
|
504
|
-5,5%
|
1 483
|
1 544
|
-3,9%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Россия
|
|
|
|
|
|
|
|
СУБР
|
100%
|
548
|
616
|
-11,0%
|
1 753
|
1 760
|
0,4%
|
«Боксит Тимана»
|
100%
|
839
|
887
|
-5,5%
|
2 449
|
2 396
|
2,2%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гвинея
|
|
|
|
|
|
|
|
Friguia
|
100%
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
Компания бокситов Киндии
|
100%
|
717
|
806
|
-11,0%
|
2 295
|
2 733
|
-16,0%
|
|
|
|
|
|
|
|
Гайана
|
|
|
|
|
|
|
|
Bauxite Company of Guyana Inc.
|
90%
|
161
|
276
|
-41,6%
|
721
|
844
|
-14,5%
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
2 742
|
3 090
|
-11,3%
|
8 701
|
9 346
|
-6,9%
Добыча нефелиновой руды
|
тыс. тонн, мокрые
|
Доля
|
3-й кв. 2017
|
2-й кв. 2017
|
Измене-ние, % (3-й кв. ко 2-му кв.)
|
Девять мес. 2017
|
Девять мес. 2016
|
Изме-нение, % (9 мес. к 9 мес.)
|
|
Кия-Шалтырский нефелиновый рудник
|
100%
|
1 125
|
1 111
|
1,2%
|
3 291
|
3 454
|
-4,7%
|
Итого
|
|
1 125
|
1 111
|
1,2%
|
3 291
|
3 454
|
-4,7%
Производство фольги и упаковки
|
тыс. тонн
|
Доля
|
3-й кв. 2017
|
2-й кв. 2017
|
Измене-ние, % (3-й кв. ко 2-му кв.)
|
Девять мес. 2017
|
Девять мес. 2016
|
Изме-нение, % (9 мес. к 9 мес.)
|
Россия
|
|
САЯНАЛ
|
100%
|
9,7
|
10,1
|
-4,3%
|
28,8
|
25,2
|
14,6%
|
«Уральская фольга»
|
100%
|
6,3
|
6,2
|
0,7%
|
18,4
|
12,5
|
47,4%
|
«Саянская фольга»
|
100%
|
1,0
|
0,8
|
14,7%
|
2,6
|
2,4
|
8,2%
|
|
|
|
|
|
|
|
Армения
|
|
|
|
|
|
|
|
АРМЕНАЛ
|
100%
|
8,6
|
8,9
|
-2,9%
|
24,8
|
22,1
|
12,1%
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
25,5
|
26,0
|
-2,0%
|
74,7
|
62,2
|
20,1%
Операционные результаты совместного предприятия
|
|
Доля
|
3-й кв. 2017
|
2-й кв. 2017
|
Измене-ние, % (3-й кв. ко 2-му кв.)
|
Девять мес. 2017
|
Девять мес. 2016
|
Изме-нение, % (9 мес. к 9 мес.)
|
Богучанская ГЭС
|
|
|
|
|
|
|
|
Выработка электроэнергии, МВт?ч
|
50%
|
3 716
|
3 572
|
4,0%
|
10 463
|
10 517
|
-0.5%
|
|
|
|
|
|
|
|
Богучанский алюминиевый завод
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство алюминия, тыс. тонн
|
50%
|
37
|
37
|
1,2%
|
111
|
112
|
-0.9%