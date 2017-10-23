ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Euronext RUSAL/RUAL, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет результаты операционной деятельности компании в третьем квартале 2017 года.

Алюминий

·         Объём производства алюминия в третьем квартале 2017 года составил 931 тыс. тонн, увеличившись на 1,1% по сравнению с предыдущим кварталом. На заводы компании, расположенные в Сибири, пришлось 94% от общего объёма выпуска алюминия. Общая динамика производства оставалась стабильной, с коэффициентом загрузки мощностей, составляющим 95%.

·         Реализация алюминия в третьем квартале 2017 года снизилась на 3,4% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 968 тыс. тонн. Снижение динамики продаж объясняется в основном увеличением объёма продукции на стадии транзита, что связано с ограниченной доступностью портовых мощностей/морских судов (поставка ожидается в следующем отчётном периоде).

·         В третьем квартале 2017 года реализация продукции с добавленной стоимостью (ПДС) составила 479 тыс. тонн. Компания продолжает реализацию стратегии компании по увеличению доли продукции с добавленной стоимостью в общем Объёме продаж. По итогам третьего квартала 2017 года доля ПДС в общем Объёме реализации составила 50% по сравнению с 49% во втором квартале 2017 года.

·         Средняя цена реализации алюминия в третьем квартале 2017 года выросла на 2,1% по сравнению с предыдущим кварталом – до 2 124 долларов США за тонну, что связано с ростом средней цены алюминия на LME с учётом котировального периода на 2,9% по сравнению со вторым кварталом 2017 года – до 1 962 долларов США за тонну. Средняя реализованная премия в третьем квартале 2017 года снизилась на 7,0% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 162 доллара США за тонну в связи с влиянием фактора сезонности (летний период).

Глинозём

·         Объём производства глинозема в третьем квартале 2017 года составил 1 965 тыс. тонн, увеличившись на 1,9% по сравнению с предыдущим кварталом.

·         Продолжающееся увеличение мощностей на расположенных в России заводах в результате завершения в 2017 году работ по модернизации, а также растущие благодаря улучшенному качеству закупаемых бокситов Объёмы производства на заводе Aughinish во многом обусловили рост производства глинозема в целом по компании в третьем квартале 2017 года по сравнению с предыдущим кварталом. В то же время Объём выпуска глинозема на Николаевском глиноземном заводе снизился на 3,5% в третьем квартале 2017 года по сравнению со вторым кварталом 2017 года на фоне плановых работ по техническому обслуживанию оборудования. 

Бокситы и нефелиновая руда

·         Объём добычи нефелиновой руды оставался стабильным, незначительно увеличившись на 1,2% в третьем квартале 2017 года по сравнению со вторым кварталом 2017 года, составив 1 125 тыс. тонн. Объём добычи бокситов при этом сократился на 11,3% – до 2 742 тыс. тонн. Компания обеспечивала потребности глинозёмных производств в сырье за счёт имеющихся запасов на Ачинском, Богословском, Уральском алюминиевых заводах и заводе Windalco, а также за счёт дополнительных закупок бокситов на рынке.

·         Объёмы производства на предприятии «Боксит Тимана» и в Компании бокситов Киндии в третьем квартале 2017 года по сравнению с предыдущим кварталом снизились соответственно на 5,5% и 11,0%, составив 839 тыс. тонн и 717 тыс. тонн, на фоне плановых работ по техническому обслуживанию оборудования.

·         Аномальные погодные условия повлияли на производственные результаты Компании бокситов Гайаны, где Объём производства в третьем квартале 2017 года снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 41,6% – до 161 тыс. тонн, и завода Windalco, где Объём производства в третьем квартале 2017 года по сравнению со вторым кварталом 2017 года снизился на 5,5% – до 476 тыс. тонн.

·         Объёмы добычи на СУБРе в третьем квартале 2017 года снизились на 11,0% по сравнению со вторым кварталом 2017 года – до 548 тыс. тонн на фоне колебаний Объёмов спроса со стороны глиноземного производства на Уральском алюминиевом заводе, где в рамках управления оборотным капиталом в течение квартала был отдан приоритет использованию накопленных запасов.

Обзор рынка

·         Цена алюминия на LME в марте-июле 2017 года колебалась около отметки 1 900 долларов США за тонну, после чего стремительно пошла вверх, в августе превысив 2 100 долларов за тонну и в сентябре достигнув 2 164 долларов за тонну – самого высокого значения с декабря 2012 года. Рост цены обусловлен ожиданиями рынка масштабных сокращений мощностей в зимний период в Китае и устойчивым спросом на алюминий в течение периода на фоне существенного роста себестоимости производства.

·         В течение девяти месяцев 2017 года мировая экономика демонстрировала уверенный рост, сопровождавшийся увеличением деловой активности, в особенности в странах с развитой экономикой. Основными драйверами спроса на алюминий стали растущие потребительские расходы на приобретение автомобилей, товаров длительного пользования, а также инвестиции в основной капитал.

·         Глобальный индекс деловой активности в производственной сфере JP Morgan Global Manufacturing PMI в августе-сентябре достиг 53,2 пункта – самого высокого значения за шесть лет. Текущие показатели, самые высокие за несколько лет, в особенности в США и странах Европы, отражают ситуацию с устойчивостью спроса, что оказывает поддержку ценам на LME.

·         Китайская экономика на протяжении девяти месяцев 2017 года продолжала демонстрировать уверенный рост. Официальное значение индекса PMI в сентябре 2017 года составило 52,4 пункта, что является самым высоким значением с апреля 2012 года. Индекс деловой активности в производственном секторе от Caixin был на уровне 51,6 пункта. Рост ВВП китайской экономики в третьем квартале 2017 года составил 6,8% по сравнению с ростом 6,9% во втором квартале текущего года.

·         Объём отслеживаемых запасов алюминия вне Китая продолжил снижаться, достигнув в конце сентября 2017 года 3,0 млн тонн, что на 985 тыс. тонн меньше по сравнению с уровнем запасов в конце 2016 года. Соответствующее число дней потребления продолжило сокращаться устойчивыми темпами в течение девяти месяцев 2017 года и в конце сентября 2017 года достигло 36 дней  по сравнению с 58 днями в конце 2016 года.

·         По оценкам РУСАЛа, мировой спрос на алюминий по итогам девяти месяцев 2017 года вырос на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 47,8 млн тонн в результате высокого спроса в Китае, Европе, странах Азии, в Северной Америке и Индии. В результате устойчивого роста спроса дефицит на мировом рынке алюминия составил 0,8 млн тонн.

·         По оценкам CRU, спрос на алюминий вне Китая за девять месяцев 2017 года вырос на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 22,1 млн тонн. Производство алюминия (на основе данных IAI и оценок CRU в отношении производства в восьми странах, не предоставляющих отчётность) за девять месяцев 2017 года выросло на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 20,3 млн тонн, что обеспечило дефицит на рынке алюминия вне Китая в размере около 1,8 млн тонн.

·         Спрос на алюминий в Китае за девять месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 7,7% – до 25,7 млн тонн.

·         Анонсированные китайским правительством меры по ограничению производства в зимний период, которые обусловлены необходимостью снижения уровня промышленных загрязнений, в настоящее время уже реализуются в ряде провинций. По оценкам РУСАЛа, зимние сокращения мощностей приведут к снижению Объёмов выпуска алюминия в годовом выражении в размере около 1 млн тонн и к снижению Объёмов выпуска глинозема в размере 3,3 млн тонн. Еще более заметные снижения Объёмов могут наблюдаться в поставках углеродосодержащих видов сырья, в том числе анодов, коксующегося угля и т.д., в том числе возможно полное закрытие соответствующих производственных мощностей на территории «26+2» в течение зимнего сезона.

·         По оценкам РУСАЛа, учитывая предполагаемые закрытия так называемых «нелегальных мощностей» в дополнение к сокращениям производства в зимний период, можно ожидать, что рынок алюминия в Китае в этот период будет еще более ограниченным. На момент публикации данного пресс-релиза, по данным агентства SMM, были закрыты незаконные производства общей мощностью около 4,2 млн тонн.

·         Ожидается, что экспорт алюминиевых полуфабрикатов из Китая в четвертом квартале 2017 года – первом полугодии 2018 года сократится на фоне ограниченного предложения алюминия на внутреннем рынке и отрицательного экспортного арбитража. Экспорт алюминиевых полуфабрикатов из Китая показал снижение второй месяц подряд в августе 2017 года – на 7,6% по сравнению с предыдущим месяцем (с учетом корректировки количества дней), до 358 тыс. тонн. Экспорт «фальсифицированной» экструзионной продукции за восемь месяцев 2017 года сократился на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Основные операционные показатели

тыс. тонн

3-й кв. 2017

2-й кв. 2017

Измене-ние, % (3-й кв. ко 2-му кв.)

Девять месяцев 2017

Девять месяцев 2016

Измене-ние, % (9 мес. к 9 мес.)

Алюминий

931

921

1,1%

2 763

2 756

0,3%

Коэффициент загрузки

95%

95%

 

95%

95%

 

Фольга и упаковка

25,5

26,0

-2,0%

74,7

62,2

20,07%

Глинозем

1 965

1 928

1,9%

5 783

5 588

3,50%

Бокситы

2 742

3 090

-11,3%

8 701

9 346

-6,9%

Нефелиновая руда

1 125

1 111

1,2%

3 291

3 454

-4,7%

Данные по реализации

тыс. тонн

3-й кв. 2017

2-й кв. 2017

Измене-ние, % (3-й кв. ко 2-му кв.)

Девять месяцев 2017

Девять месяцев 2016

Измене-ние, % (9 мес. к 9 мес.)

Реализация алюминия, включая,

968

1 002

-3,4%

2 955

2 896

2,0%

реализацию алюминия, произведенного на БоАЗе

37

37

0,0%

108

109

-0,9%

реализацию алюминия, произведенного третьими сторонами

42

40

5,0%

127

50

154,0%

Цена реализации, долларов США/тонну

2 124

2 081

2,1%

2 051

1 711

19,9%

Цена алюминия на LME с учетом котировального периода

1 962

1 907

2,9%

1 888

1 550

21,8%

Реализованная премия

162

174

-7,0%

163

161

1,2%

Реализация ПДС (в тоннах)

479

493

-2,8%

1 407

1 227

9,2%

Доля ПДС

50%

49%

1,3%

48%

44%

9,9%

Производство алюминия

тыс. тонн

Доля

3-й кв. 2017

2-й кв. 2017

Измене-ние, % (3-й кв. ко 2-му кв.)

Девять мес. 2017

Девять мес. 2016

Изме-нение, % (9 мес. к 9 мес.)

Россия (Сибирь)

 

 

 

 

 

 

 

Братский алюминиевый завод

100%

254

251

1,1%

753

752

0,1%

Красноярский алюминиевый завод

100%

255

253

0,6%

761

768

-0,8%

Саяногорский алюминиевый завод

100%

134

134

0,0%

398

395

0,8%

Новокузнецкий алюминиевый завод

100%

54

54

1,1%

161

159

0,9%

Иркутский алюминиевый завод

100%

105

104

0,8%

313

310

0,7%

Хакасский алюминиевый завод

100%

73

73

0,6%

218

219

-0,5%

Россия (другие регионы)

 

 

 

 

 

 

 

Волгоградский алюминиевый завод

100%

4

1

717,3%

5

-

 

Надвоицкий алюминиевый завод

100%

3

3

1,5%

9

9

-3,7%

Кандалакшский алюминиевый завод

100%

18

18

0,5%

54

51

5,7%

Швеция

 

 

 

 

 

 

 

Kubikenborg Aluminium (Kubal)

100%

31

31

-1,0%

92

93

-1,2%
 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

931

921

1,1%

2 763

2 756

0,3%

Переплавка первичного алюминия с других заводов на Волгоградском алюминиевом заводе

 

6

6

-6,8%

18

30

-39,4%
 

 

 

 

 

 

 

 

Итого, включая переплавку

 

937

927

1,1%

2 781

2 785

0,2%

 

Производство глинозема

тыс. тонн

Доля

3-й кв. 2017

2-й кв. 2017

Измене-ние, % (3-й кв. ко 2-му кв.)

Девять мес. 2017

Девять мес. 2016

Изме-нение, % (9 мес. к 9 мес.)

Ирландия 

 

 

 

 

 

 

 

Aughinish Alumina

100%

497

480

3,6%

1 448

1 458

-0,7%
 

 

 

 

 

 

 

 

Ямайка

 

 

 

 

 

 

 

Alpart

100%

Windalco

100%

149

134

11,3%

429

453

-5,4%
 

 

 

 

 

 

 

 

Украина

 

 

 

 

 

 

 

Николаевский глиноземный завод

100%

416

431

-3,5%

1 244

1 103

12,8%

 

 

 

 

 

 

 

 

Италия  

 

 

 

 

 

 

 

Eurallumina

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия

 

 

 

 

 

 

 

Богословский алюминиевый завод

100%

252

238

5,7%

725

712

1,8%

Ачинский глиноземный комбинат

100%

234

230

1,8%

707

702

0,7%

Уральский алюминиевый завод

100%

230

227

1,2%

667

598

11,4%

Бокситогорский глиноземный завод

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

Гвинея

 

 

 

 

 

 

 

Friguia

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

Австралия (СП)

 

 

 

 

 

 

 

Queensland Alumina Ltd

20%

187

189

-0,9%

563

562

0,2%
 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

1 965

1 928

1,9%

5 783

5 588

3,5%

Добыча бокситов

тыс. тонн, мокрые

Доля

3-й кв. 2017

2-й кв. 2017

Измене-ние, % (3-й кв. ко 2-му кв.)

Девять мес. 2017

Девять мес. 2016

Изме-нение, % (9 мес. к 9 мес.)

Ямайка

 

 

 

 

 

 

 

Alpart  

100%

69

-100%

Windalco

100%

476

504

-5,5%

1 483

1 544

-3,9%

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия  

 

 

 

 

 

 

 

СУБР

100%

548

616

-11,0%

1 753

1 760

0,4%

«Боксит Тимана»

100%

839

887

-5,5%

2 449

2 396

2,2%
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Гвинея

 

 

 

 

 

 

 

Friguia

100%

Компания бокситов Киндии

100%

717

806

-11,0%

2 295

2 733

-16,0%
 

 

 

 

 

 

 

 

Гайана

 

 

 

 

 

 

 

Bauxite Company of Guyana Inc.

90%

161

276

-41,6%

721

844

-14,5%
 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

2 742

3 090

-11,3%

8 701

9 346

-6,9%

 

Добыча нефелиновой руды

тыс. тонн, мокрые

Доля

3-й кв. 2017

2-й кв. 2017

Измене-ние, % (3-й кв. ко 2-му кв.)

Девять мес. 2017

Девять мес. 2016

Изме-нение, % (9 мес. к 9 мес.)
 

 

            

Кия-Шалтырский нефелиновый рудник

100%

1 125

1 111

1,2%

3 291

3 454

-4,7%

Итого

 

1 125

1 111

1,2%

3 291

3 454

-4,7%

Производство фольги и упаковки

тыс. тонн

Доля

3-й кв. 2017

2-й кв. 2017

Измене-ние, % (3-й кв. ко 2-му кв.)

Девять мес. 2017

Девять мес. 2016

Изме-нение, % (9 мес. к 9 мес.)

Россия

 

            

САЯНАЛ

100%

9,7

10,1

-4,3%

28,8

25,2

14,6%

«Уральская фольга»

100%

6,3

6,2

0,7%

18,4

12,5

47,4%

«Саянская фольга»

100%

1,0

0,8

14,7%

2,6

2,4

8,2%
 

 

 

 

 

 

 

 

Армения

 

 

 

 

 

 

 

АРМЕНАЛ

100%

8,6

8,9

-2,9%

24,8

22,1

12,1%
 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

25,5

26,0

-2,0%

74,7

62,2

20,1%

Операционные результаты совместного предприятия

 

Доля

3-й кв. 2017

2-й кв. 2017

Измене-ние, % (3-й кв. ко 2-му кв.)

Девять мес. 2017

Девять мес. 2016

Изме-нение, % (9 мес. к 9 мес.)

Богучанская ГЭС

 

 

 

 

 

 

 

Выработка электроэнергии, МВт?ч

50%

3 716

3 572

4,0%

10 463

10 517

-0.5%
 

 

 

 

 

 

 

 

Богучанский алюминиевый завод

 

 

 

 

 

 

 

Производство алюминия, тыс. тонн

50%

37

37

1,2%

111

112

-0.9%

 

 