ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Проект по разработке технологии и запуску участка РА-550 на САЗе был осуществлен в течение трёх лет.

Главным преимуществом новой разработки технической дирекции РУСАЛа является высокая энергоэффективность. РА-550 потребляет на 10-15% меньше электроэнергии по сравнению с электролизерами предыдущих поколений. Благодаря конструкторским и технологическим решениям РА-550 стал легче, компактнее и экологически эффективнее. В технологии РА-550 применен ряд инновационных технических решений, определяющих новый стандарт отрасли:

принципиально новая конфигурация ошиновки с двухсторонним подводом тока, обеспечивающая симметричное магнитное поле и высокую МГД устойчивость без использования компенсационной петли;

модульный принцип ошиновки, снимающий ограничения по созданию электролизеров большей мощности;

максимизация производства металла на единицу площади в помещении с установкой нового стандарта по ширине электролизеров.

Для независимой экспертной оценки конструкции, технологии и методов обслуживания электролизеров опытного участка РА-550 на САЗ был приглашен профессор Оклендского университета из Новой Зеландии, ведущий мировой эксперт по технологии производства алюминия на мощных электролизерах с обожженными анодами Барри Дж. Уэлч (Barry J. Welch). Профессор уже имел опыт работы с РУСАЛом: проводил аудит технологий РА-300 и РА-400.

«Сроки разработки проекта РА-550 и его реализация, а также операционное обслуживание соответствуют современным мировым стандартам. Уже на данном этапе технология РА-550 может быть рекомендована к внедрению на новых заводах с подтвержденной на прототипах силой тока 525 кА», – подчеркнул Барри Дж. Уэлч.

Согласно проектной мощности, электролизер РА-550 будет производить в сутки 4,21 тонны алюминия, что почти вдвое превышает уровень технологии РА-300, применяемой на Хакасском и Богучанском алюминиевых заводах.