Renault в январе увеличила продажи в России на 51%
09.02.2018, 15:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Renault в январе реализовали 7880 автомобилей - на 51,3% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Renault заняла четвёртое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 7,7% против 6,7% годом ранее, согласно данным АЕБ.
Бестселлером Renault в России остаётся кроссовер Duster - в прошлом месяце на нём остановили свой выбор 2510 потребителей (+35,8%). Второе место в модельном ряду Renault занял хэтчбек Sandero, разошедшийся в количестве 1760 единиц (+89,9%). Третий результат среди моделей Renault показал кроссовер Kaptur - 1752 реализованных автомобиля (+15,3%). Продажи седана Logan составили 1553 машины, что на 69,9% выше показателя годичной давности.
Как сообщает пресс-служба Renault Россия, все локально производимые модели Renault вошли в ТОП-20 бестселлеров на российском авторынке. Такие результаты стали возможны, прежде всего, благодаря реализации стратегии, основанной на локальном производстве, и во многом обусловлены представленной на российском рынке широкой модельной линейкой SUV, которая в июне прошлого года дополнилась новым флагманским кроссовером Renault Koleos. Кроме того, в декабре начались продажи новой модели Renault Dokker.
Важной составляющей успеха Renault Россия является также развитая дилерская сеть, которая насчитывает более 160 официальных дилерских центра по всей России - от Калининграда до Владивостока. Как заявили агентству "АВТОСТАТ" в пресс-службе Renault Россия, основным приоритетом компании при развитии и модификации дилерской сети как в прошлые годы, так и в 2018 остаётся предоставление клиентам качественных и доступных (как в экономическом смысле, так и с точки зрения удобства их получения) услуг по покупке и обслуживанию автомобилей Renault. Это означает удобное для клиентов географическое покрытие и наличие сильных надёжных дилеров, способных обеспечить качественное обслуживание и предоставление всего спектра услуг, включая продажу новых автомобилей, регулярное и гарантийное обслуживание, соответствующее ожиданиям клиентов и высоким стандартам марки Renault, доступный кредит, трейд-ин, страховые услуги и доступный кузовной ремонт.
"Наша важная задача - работа только с сильными надёжными партнёрами, имеющими стабильное финансовое положение и умеющими эффективно и качественно работать с клиентами. Поэтому поддержание доходности дилерской сети - показатель, который отслеживается компанией Renault Россия регулярно, и нужно сказать, что этот показатель сильно улучшился к настоящему моменту с 2014 года и в процентном отношении один из лучших в мире", - рассказали в пресс-службе Renault Россия.
Бестселлером Renault в России остаётся кроссовер Duster - в прошлом месяце на нём остановили свой выбор 2510 потребителей (+35,8%). Второе место в модельном ряду Renault занял хэтчбек Sandero, разошедшийся в количестве 1760 единиц (+89,9%). Третий результат среди моделей Renault показал кроссовер Kaptur - 1752 реализованных автомобиля (+15,3%). Продажи седана Logan составили 1553 машины, что на 69,9% выше показателя годичной давности.
Как сообщает пресс-служба Renault Россия, все локально производимые модели Renault вошли в ТОП-20 бестселлеров на российском авторынке. Такие результаты стали возможны, прежде всего, благодаря реализации стратегии, основанной на локальном производстве, и во многом обусловлены представленной на российском рынке широкой модельной линейкой SUV, которая в июне прошлого года дополнилась новым флагманским кроссовером Renault Koleos. Кроме того, в декабре начались продажи новой модели Renault Dokker.
Важной составляющей успеха Renault Россия является также развитая дилерская сеть, которая насчитывает более 160 официальных дилерских центра по всей России - от Калининграда до Владивостока. Как заявили агентству "АВТОСТАТ" в пресс-службе Renault Россия, основным приоритетом компании при развитии и модификации дилерской сети как в прошлые годы, так и в 2018 остаётся предоставление клиентам качественных и доступных (как в экономическом смысле, так и с точки зрения удобства их получения) услуг по покупке и обслуживанию автомобилей Renault. Это означает удобное для клиентов географическое покрытие и наличие сильных надёжных дилеров, способных обеспечить качественное обслуживание и предоставление всего спектра услуг, включая продажу новых автомобилей, регулярное и гарантийное обслуживание, соответствующее ожиданиям клиентов и высоким стандартам марки Renault, доступный кредит, трейд-ин, страховые услуги и доступный кузовной ремонт.
"Наша важная задача - работа только с сильными надёжными партнёрами, имеющими стабильное финансовое положение и умеющими эффективно и качественно работать с клиентами. Поэтому поддержание доходности дилерской сети - показатель, который отслеживается компанией Renault Россия регулярно, и нужно сказать, что этот показатель сильно улучшился к настоящему моменту с 2014 года и в процентном отношении один из лучших в мире", - рассказали в пресс-службе Renault Россия.
Источник: Автостат