ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Временно исполняющий обязанности Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко осмотрел производственные мощности компании «Юбо-Сумотори» в Артемовском городском округе – российско-китайского проекта в рамках режима Свободный порт Владивосток. Глава региона предложил использовать площадку для локализации сборочного производства в Приморье.

Инициатором проекта по созданию совместного завода по производству и дистрибуции грузовиков китайского бренда First Automobile Works (FAW) выступила ГК «Сумотори», специализирующаяся на торговле и обслуживании легковых и коммерческих автомобилей. Объём инвестиций на первом этапе проекта составляет 28 миллионов рублей.

По словам руководителя группы компаний «Сумотори» Виталия Веркеенко, уже выпущена и протестирована первая пробная партия большегрузного транспорта.

«До конца года планируем выпустить на рынок первую промышленную партию, сейчас детали на границе. Автомобили мы собираем с использованием иностранных комплектующих. В следующем году планируем собрать уже 500 грузовиков, в 2019-м – две тысячи. Выпускаем самосвалы 6х4 и 8х4», – обозначил он.

Андрей Тарасенко осмотрел действующее производство, подчеркнув необходимость реализации продукции «Юбо-Сумотори» не только по стране, но и за её пределами.

«Надо прорабатывать вопрос с федеральным центром, чтобы быстрее вашу технику забирали и оборот делали. Чтобы от нас везли, а не из Европы. Машины хорошие, как раз для карьеров, пригодится на стройках», – заявил врио Губернатора.

Президентом России Владимиром Путиным ранее дано поручение Правительству РФ обеспечить субсидирование перевозок автомобилей, производимых на территории Дальнего Востока, в другие регионы страны. И в планах компании сегодня – расширение локализации до 20%, а именно сборки крупных узлов.

Глава Приморья подчеркнул, такой возможностью важно пользоваться, предложил оказать содействие.

«Пишите такое обращение, я проговорю с профильным ведомством. Тем более, что ваше предприятие буду рассматривать как площадку под сборку сельскохозяйственной техники, организация такого производства в крае – в наших планах», – заявил Андрей Тарасенко.

Обозначено, что сегодня в «Юбо-Сумотори» уже трудятся более 30 человек. По словам главы Артемовского городского округа Алексея Авдеева, в муниципалитете действует учреждение образования, на базе которого может быть организовано обучение необходимых специалистов для сборочного производства.