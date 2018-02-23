Резидент технопарка "Калибр" разработал гибридный двигатель для электромобилей
23.02.2018, 11:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В столичном технопарке "Калибр" сконструирован уникальный двигатель для гибридных электромобилей. У него одни из самых высоких показателей мощности на рынке: 10 тысяч оборотов в минуту с коэффициентом полезного действия (КПД) 93 процента. При этом он имеет компактный размер и стоит в 2,5 раза дешевле аналогов.
Двигатель ДВИТ-40 имеет российский патент: он сделан по принципу синхронной тяги, по мощности аналогичен двухлитровому дизелю и создан для автомобилей массой до трёх тонн.
"Он сделан из железа и меди. Все детали российского производства. Это делает его одним из самых дешёвых в мире. Он не боится перегрева и пиковых нагрузок, которые могут достигать 80 киловатт при номинале 40 киловатт", - говорят конструкторы технологии.
Его можно сравнить, например, со швейцарским двигателем MES 40 kW, вес которого 97 килограммов, а габариты - 471 на 235 миллиметров. На рынке также есть китайский двигатель CMLA28. Его вес - 54,4 килограмма, габариты - 600 на 430 миллиметров. Российский же двигатель весит 45 килограммов при габаритах 220 на 340 миллиметров, и при условии серийного производства он будет стоить значительно меньше аналогов.
Сейчас в мире существуют два основных вида тяговых электродвигателей. Это асинхронные двигатели (установлены на электромобилях Tesla) и синхронные двигатели с постоянными магнитами. Последние работают на большинстве электромобилей. Разработанный резидентом технопарка "Калибр" двигатель уникален, поскольку это синхронный двигатель без постоянных магнитов. Аналогов ему в мире не производится.
"В двигателе применена масса оригинальных и очень технологичных решений, позволяющих соединить в одном моторе мощность, лёгкость и компактность. При этом сохранена простота и дешевизна изготовления", - отметил руководитель столичного Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.
По словам разработчиков, столичная разработка за счёт низкой цены, мощности, компактности и простоты изготовления может потеснить с рынка электромобилей китайских конкурентов с их моторами на постоянных магнитах.
Двигатель ДВИТ-40 имеет российский патент: он сделан по принципу синхронной тяги, по мощности аналогичен двухлитровому дизелю и создан для автомобилей массой до трёх тонн.
"Он сделан из железа и меди. Все детали российского производства. Это делает его одним из самых дешёвых в мире. Он не боится перегрева и пиковых нагрузок, которые могут достигать 80 киловатт при номинале 40 киловатт", - говорят конструкторы технологии.
Его можно сравнить, например, со швейцарским двигателем MES 40 kW, вес которого 97 килограммов, а габариты - 471 на 235 миллиметров. На рынке также есть китайский двигатель CMLA28. Его вес - 54,4 килограмма, габариты - 600 на 430 миллиметров. Российский же двигатель весит 45 килограммов при габаритах 220 на 340 миллиметров, и при условии серийного производства он будет стоить значительно меньше аналогов.
Сейчас в мире существуют два основных вида тяговых электродвигателей. Это асинхронные двигатели (установлены на электромобилях Tesla) и синхронные двигатели с постоянными магнитами. Последние работают на большинстве электромобилей. Разработанный резидентом технопарка "Калибр" двигатель уникален, поскольку это синхронный двигатель без постоянных магнитов. Аналогов ему в мире не производится.
"В двигателе применена масса оригинальных и очень технологичных решений, позволяющих соединить в одном моторе мощность, лёгкость и компактность. При этом сохранена простота и дешевизна изготовления", - отметил руководитель столичного Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.
По словам разработчиков, столичная разработка за счёт низкой цены, мощности, компактности и простоты изготовления может потеснить с рынка электромобилей китайских конкурентов с их моторами на постоянных магнитах.