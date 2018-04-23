23.04.2018, 23:17
Росатом выстраивает единую стратегию развития "атомных" городов
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве прошла конференция "Форум городов атомной энергетики и промышленности". Главы пяти городов присутствия Госкорпорации "Росатом" - Железногорск, Зеленогорск, Десногорск, Сосновый бор и Саров - защищали перед экспертной комиссией пилотные проекты по развитию своих территорий.
По итогам открытого голосования лучшими были признаны проекты Соснового Бора и Сарова, они были представлены главе "Росатома" Алексею Лихачёву. В частности, было заявлено, что в Сосновом Бору - городе передовых медицинских технологий - планируется открыть Центр радиоизотопной медицины и диагностики. Саров поставил перед собой амбициозную цель по созданию научно-образовательного пространства - Саровской академии физики и технологий.
Алексей Лихачёв подчеркнул большую ценность проектов-финалистов и предложил разработать на основе всех представленных проектов единую стратегию развития для атомных городов. "Желаю всем нам двигаться вперёд, периодически подводя итоги сделанного", - резюмировал он.
Также на форуме обсуждались актуальные вопросы управления проектами и цифровизации городской инфраструктуры. Заместитель директора Департамента проектной деятельности Правительства РФ Андрей Бадин рассказал об опыте системного внедрения проектного управления на федеральном и региональном уровне. Он выделил основные этапы внедрения - в частности, "портфельное" управление, организационную поддержку, развитие компетенций и культуры эффективности, управление стимулированием, а также подчеркнул необходимость выстраивания самосовершенствующейся системы.
Исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов, рассказав об упрощённой процедуре подачи заявки на грант и критериях отбора победителей, подчеркнул равные возможности получения гранта для региональных небольших организаций наравне с крупными. "Из 3200 проектов, поддержанных в прошлом году, 80% организаций были не из Москвы и не из Санкт-Петербурга", - сообщил он.
Популярной темой для обсуждения стало внедрение проекта "Умный город". Директор Департамента городской среды Минстроя РФ Оксана Демченко назвала пять принципов "Умного города", выработанных рабочей группой при участии экспертов Росатома: ориентация на человека, "умное" ЖКХ, повышение качества управления ресурсами и эффективное планирование, создание комфортной и безопасной среды и экономика городского сервиса. Генеральный директор АО "ОТЭК" Ксения Сухотина подчеркнула, что в основу решений "Умного города" ОТЭК войдут существующие и перспективные технологии атомной отрасли. При этом предприятия Росатома уже имеют успешный опыт внедрения элементов "Умного города" - это, например, системы мониторинга дорожной ситуации, экологической обстановки, объектов ЖКХ и обработки заявок жителей, системы моделирования и управления жизненным циклом строительства общегородских объектов. Член правления Фонда "Центр стратегических разработок" "Северо-Запад" Пётр Щедровицкий ярко и доступно описал спектр возможностей и перспектив, которые даёт территории "Цифровой город". При этом он подчеркнул: "Пилотные проекты возможно будет запустить только там, где удастся найти компетентные кадры и поддержку со стороны руководства".
По итогам открытого голосования лучшими были признаны проекты Соснового Бора и Сарова, они были представлены главе "Росатома" Алексею Лихачёву. В частности, было заявлено, что в Сосновом Бору - городе передовых медицинских технологий - планируется открыть Центр радиоизотопной медицины и диагностики. Саров поставил перед собой амбициозную цель по созданию научно-образовательного пространства - Саровской академии физики и технологий.
Алексей Лихачёв подчеркнул большую ценность проектов-финалистов и предложил разработать на основе всех представленных проектов единую стратегию развития для атомных городов. "Желаю всем нам двигаться вперёд, периодически подводя итоги сделанного", - резюмировал он.
Также на форуме обсуждались актуальные вопросы управления проектами и цифровизации городской инфраструктуры. Заместитель директора Департамента проектной деятельности Правительства РФ Андрей Бадин рассказал об опыте системного внедрения проектного управления на федеральном и региональном уровне. Он выделил основные этапы внедрения - в частности, "портфельное" управление, организационную поддержку, развитие компетенций и культуры эффективности, управление стимулированием, а также подчеркнул необходимость выстраивания самосовершенствующейся системы.
Исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов, рассказав об упрощённой процедуре подачи заявки на грант и критериях отбора победителей, подчеркнул равные возможности получения гранта для региональных небольших организаций наравне с крупными. "Из 3200 проектов, поддержанных в прошлом году, 80% организаций были не из Москвы и не из Санкт-Петербурга", - сообщил он.
Популярной темой для обсуждения стало внедрение проекта "Умный город". Директор Департамента городской среды Минстроя РФ Оксана Демченко назвала пять принципов "Умного города", выработанных рабочей группой при участии экспертов Росатома: ориентация на человека, "умное" ЖКХ, повышение качества управления ресурсами и эффективное планирование, создание комфортной и безопасной среды и экономика городского сервиса. Генеральный директор АО "ОТЭК" Ксения Сухотина подчеркнула, что в основу решений "Умного города" ОТЭК войдут существующие и перспективные технологии атомной отрасли. При этом предприятия Росатома уже имеют успешный опыт внедрения элементов "Умного города" - это, например, системы мониторинга дорожной ситуации, экологической обстановки, объектов ЖКХ и обработки заявок жителей, системы моделирования и управления жизненным циклом строительства общегородских объектов. Член правления Фонда "Центр стратегических разработок" "Северо-Запад" Пётр Щедровицкий ярко и доступно описал спектр возможностей и перспектив, которые даёт территории "Цифровой город". При этом он подчеркнул: "Пилотные проекты возможно будет запустить только там, где удастся найти компетентные кадры и поддержку со стороны руководства".
Источник: Росатом