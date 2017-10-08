ОРЕАНДА-НОВОСТИ Директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Евгений Корчевой в рамках рабочего визита в Казань посетил машиностроительный завод – «Интеграл+», который является ведущим в России производителем упаковочного и дозирующего оборудования.



Компания постоянно ведёт работу по модернизации, повышению качества и технических параметров выпускаемых изделий. Каждый год предприятие разрабатывает по 3-4 новых вида упаковочного оборудования. Одной из новинок этого года является Конверт-А50М – высокопроизводительный целлофанатор по упаковке прямоугольных коробочек методом конверта, который в том числе позволяет выполнять групповую упаковку продуктов.



В 2017 году ЗАО НПФ «Интеграл+» реализовывает свою продукцию со скидкой в 15% от стоимости в рамках реализуемой Минпромторгом России программы предоставления субсидий на производство машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 547.



ЗАО НПФ «Интеграл+» имеет 30-летний опыт работы в упаковочной отрасли, обеспечивая полный цикл производства от разработки до серийного изготовления оборудования и его сервисного обслуживания. Основными видами выпускаемых машин являются: устройства для групповой упаковки в термоусадочную пленку, вертикальные упаковочные комплексы для упаковки сыпучей продукции, оцеллофанивающие устройства, машины для штучной и групповой упаковки в ПВХ и ПОФ пленки, горизонтальные упаковочные машины типа флоу-пак для упаковки продукции в полипропиленовую плёнку.