25.03.2018, 11:32
Российский рынок LCV в феврале поднялся на шестое место в Европе
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российский рынок LCV, который в январе занял восьмое место в европейском первенстве, по итогам прошлого месяца поднялся на две строчки в этом рейтинге, обогнав Нидерланды и Бельгию.
По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи лёгких коммерческих автомобилей в Европе в феврале увеличились на 5,6% до 149028 единиц. Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонны остаётся Франция, где этот сегмент составил 35714 автомобилей (+3,5%). Второе место занимает Германия с показателем 19937 проданных машин (+8,8%), а третью строчку – Испания, чей рынок LCV составил 17259 штук (+18,1%). Четвёртый результат показала Италия – 14550 лёгких коммерческих автомобилей (+6%). Замыкает пятёрку лидеров на этот раз Великобритания, где была реализовано 14135 машин (+6,4%).
Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна поднялась на шестое место в европейском первенстве. По данным агентства "АВТОСТАТ", продажи лёгких коммерческих автомобилей в России за февраль составили 7770 единиц (+9,3%).
По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи лёгких коммерческих автомобилей в Европе в феврале увеличились на 5,6% до 149028 единиц. Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонны остаётся Франция, где этот сегмент составил 35714 автомобилей (+3,5%). Второе место занимает Германия с показателем 19937 проданных машин (+8,8%), а третью строчку – Испания, чей рынок LCV составил 17259 штук (+18,1%). Четвёртый результат показала Италия – 14550 лёгких коммерческих автомобилей (+6%). Замыкает пятёрку лидеров на этот раз Великобритания, где была реализовано 14135 машин (+6,4%).
Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна поднялась на шестое место в европейском первенстве. По данным агентства "АВТОСТАТ", продажи лёгких коммерческих автомобилей в России за февраль составили 7770 единиц (+9,3%).
Источник: Автостат