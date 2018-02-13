ОРЕАНДА-НОВОСТИ Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2018 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей в России составил 6,9 тыс. единиц, что на 12% больше, чем годом ранее.



Лидером рынка новых LCV по-прежнему остается российская марка GAZ, на долю которой в прошлом месяце пришлось 44% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 3 тыс. штук – на 8,2% больше, чем год назад. На втором месте располагается другой отечественный производитель – УАЗ, январский показатель которого чуть превысил 1,4 тыс. автомобилей (+2,4%). Замыкает тройку лидеров LADA (621 шт.; +45,8%). Лучшим среди иностранных брендов стал Ford (502 шт.; +48,5%), за которым расположился Mercedes-Benz (464 шт.; -16,5%).



Среди моделей лидирует GAZ Gazelle NEXT, объем рынка которой в январе 2018 года составил 1,7 тыс. единиц, что на 36,4% больше результата годичной давности.