"Ростех" и Pirelli реорганизовали производство на заводах СП
15.09.2017, 20:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Кировский шинный завод, принадлежащий компании "Пирелли Тайр Руссия" (СП Pirelli и "Ростеха", у последнего – блокпакет), теперь занимается только производством грузовых и крупногабаритных шин. Как пишет газета "Ведомости", реорганизация кировского завода завершилась в первом полугодии 2017 года – производство легковых шин было выделено в отдельное юридическое лицо, также принадлежащее совместному предприятию – ООО "ПК "Киров Тайр".
Реорганизация была проведена для оптимизации и повышения эффективности производственных процессов. Раньше кировский завод в основном выпускал легковые шины (доля не уточняется), общая мощность завода была 6 млн покрышек в год. В августе "Ростех" подал в ФАС ходатайство о приобретении 80%-ной доли в кировском заводе и получил одобрение. "Говорить о параметрах сделки до её завершения преждевременно", – заметил представитель "Ростеха".
Других изменений в структуре СП Pirelli и "Ростеха" не планируется, так же как и в структуре второго актива предприятия – Воронежского шинного завода, заверяют собеседники "Ведомостей". Воронежский завод выпускает легковые шины и работает на полную мощность (2,2 млн покрышек в год), около 30% его продукции экспортируется. "Мы рассматриваем возможность увеличения объёма производства, что станет возможным при вложении дополнительных инвестиций. Но это случится не ранее 2020 года и только в случае значительного повышения спроса на внутреннем рынке", – рассказывал ранее представитель Pirelli. Общие инвестиции Pirelli в России превышают 460 млн евро, из которых 222 млн евро вложено в приобретение кировского и воронежского заводов, более 220 млн евро потрачено на модернизацию, в 2017 году планируется инвестировать ещё 18 млн евро. В 2016 году "Пирелли Тайр Руссия" при выручке 20,7 млрд рублей получила почти 430 млн рублей чистого убытка.
Партнёры, видимо, решили сосредоточиться на более массовом сегменте легковых шин, а для производства грузовых и крупногабаритных шин "Ростех" в дальнейшем может найти партнёра, полагают эксперты. Так же поступил другой шинный холдинг – "Кордиант", который в 2013 году продал контроль в волгоградском заводе "Волтайр-пром" (выпускает шины для сельхозтехники) консорциуму во главе с американской Titan International, сконцентрировавшись на легковых и грузовых шинах. Готов ли "Ростех" продать долю в кировском заводе, представитель не комментирует.
Реорганизация была проведена для оптимизации и повышения эффективности производственных процессов. Раньше кировский завод в основном выпускал легковые шины (доля не уточняется), общая мощность завода была 6 млн покрышек в год. В августе "Ростех" подал в ФАС ходатайство о приобретении 80%-ной доли в кировском заводе и получил одобрение. "Говорить о параметрах сделки до её завершения преждевременно", – заметил представитель "Ростеха".
Других изменений в структуре СП Pirelli и "Ростеха" не планируется, так же как и в структуре второго актива предприятия – Воронежского шинного завода, заверяют собеседники "Ведомостей". Воронежский завод выпускает легковые шины и работает на полную мощность (2,2 млн покрышек в год), около 30% его продукции экспортируется. "Мы рассматриваем возможность увеличения объёма производства, что станет возможным при вложении дополнительных инвестиций. Но это случится не ранее 2020 года и только в случае значительного повышения спроса на внутреннем рынке", – рассказывал ранее представитель Pirelli. Общие инвестиции Pirelli в России превышают 460 млн евро, из которых 222 млн евро вложено в приобретение кировского и воронежского заводов, более 220 млн евро потрачено на модернизацию, в 2017 году планируется инвестировать ещё 18 млн евро. В 2016 году "Пирелли Тайр Руссия" при выручке 20,7 млрд рублей получила почти 430 млн рублей чистого убытка.
Партнёры, видимо, решили сосредоточиться на более массовом сегменте легковых шин, а для производства грузовых и крупногабаритных шин "Ростех" в дальнейшем может найти партнёра, полагают эксперты. Так же поступил другой шинный холдинг – "Кордиант", который в 2013 году продал контроль в волгоградском заводе "Волтайр-пром" (выпускает шины для сельхозтехники) консорциуму во главе с американской Titan International, сконцентрировавшись на легковых и грузовых шинах. Готов ли "Ростех" продать долю в кировском заводе, представитель не комментирует.
Источник: Автостат