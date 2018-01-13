Сделка по увеличению участия АЛРОСА в ГРО "Катока" одобрена Президентом Анголы
13.01.2018, 17:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент Республики Ангола Жоау Лоуренсу подписал Указ, разрешающий перераспределение 16,4% доли уставного капитала горнорудного общества "Катока" (Catoca) в пользу компании Wargan Holdings Limited, которая на 100% принадлежит АК "АЛРОСА" (ПАО). В дальнейшем 16,4% доля в уставном капитале ГРО "Катока" будет распределена поровну между АЛРОСА и национальным алмазодобывающим предприятием ENDIAMA E.P.
Указ Президента Республики Ангола вступил в силу в начале января 2018 г. Юридическое оформление сделки будет осуществлено в течение февраля-марта текущего года. После её завершения уставный капитал ГРО "Катока" будет распределён следующим образом: АК "АЛРОСА" (ПАО) – 41%, ENDIAMA E.P. − 41%, LL International Holding B.V − 18%.
Стоимость 8,2% доли в уставном капитале ГРО "Катока" составит 70 млн долларов США. Для её покупки АЛРОСА планирует использовать собственные средства.
ГРО "Катока" основано в 1992 году и добывает алмазы на месторождении "Катока" в провинции Лунда Сул. Предприятие имеет две обогатительные фабрики общей производительностью более 10,0 млн тонн руды в год. Ежегодно ГРО "Катока" добывает и реализует порядка 6,8 млн каратов алмазов. Её запасы оцениваются в 60 млн карат.
Указ Президента Республики Ангола вступил в силу в начале января 2018 г. Юридическое оформление сделки будет осуществлено в течение февраля-марта текущего года. После её завершения уставный капитал ГРО "Катока" будет распределён следующим образом: АК "АЛРОСА" (ПАО) – 41%, ENDIAMA E.P. − 41%, LL International Holding B.V − 18%.
Стоимость 8,2% доли в уставном капитале ГРО "Катока" составит 70 млн долларов США. Для её покупки АЛРОСА планирует использовать собственные средства.
ГРО "Катока" основано в 1992 году и добывает алмазы на месторождении "Катока" в провинции Лунда Сул. Предприятие имеет две обогатительные фабрики общей производительностью более 10,0 млн тонн руды в год. Ежегодно ГРО "Катока" добывает и реализует порядка 6,8 млн каратов алмазов. Её запасы оцениваются в 60 млн карат.
Источник: Алроса