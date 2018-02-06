ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Традиционное повышение цен в начале года коснулось и автомобилей немецкой марки Volkswagen: несколько ее моделей подросли в цене, в том числе и седан Polo. Это отметили специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в результате мониторинга цен на новые автомобили в России. Цены выросли на машины, произведенные в 2018 году.

Базовая комплектация Conceptline для Volkswagen Polo на с двигателем 1,6 л (90 л.с.) и механической КП осталась без изменений, сохранив ценовую планку в 599 900 рублей. А вот следующие уровни оснащения подорожали на 15 000 – 20 000 рублей, достигнув максимума в 919 900 рублей для комплектации GT Polo с двигателем 1,4 л (125 л.с.) и «автоматом». Изменения цен в других комплектациях представлены в таблице.