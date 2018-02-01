ОРЕАНДА-НОВОСТИ Сегмент SUV стал крупнейшим на российском рынке в 2017 году. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в результате оценки продаж новых легковых автомобилей в России по итогам 2017 года.



В прошлом году в нашей стране было реализовано 617,7 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, что соответствует доле около 42%. Таким образом, спустя два года сегмент SUV вернул себе звание крупнейшего на российском рынке. Напомним, последний раз подобное происходило в 2014 году, когда его доля достигала 39%.



В свою очередь, лидер прошлых двух лет – сегмент В – опустился на второе место. В 2017 году доля таких автомобилей составила почти 40%, что эквивалентно 587,3 тыс. проданных экземпляров.



Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», сегменты SUV и В остаются крупнейшими в России – на их долю суммарно приходится свыше 80% рынка. Более подробная информация о продажах новых легковых автомобилей в разбивке по рыночным сегментам содержится в специально подготовленной инфографике.