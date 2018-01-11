ОРЕАНДА-НОВОСТИ Российские дилеры Lexus начали прием заказов на новый премиальный кроссовер Lexus RX 350L, который имеет семиместную компоновку и увеличенный объем багажного отделения. Новинка представлена в трех комплектациях по цене от 3 млн 804 тысяч до 4 млн 537 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Lexus.



В комплектации Executive (от 3 млн 804 тыс. рублей) Lexus RX 350L комплектуется колесами размерности 18” на легкосплавных дисках и с шинами размерности 235/65R18. Уже в базовой версии автомобиль оснащается светодиодной оптикой – фарами ближнего и дальнего света, дневными ходовыми огнями, указателями поворота с последовательным включением светодиодов, указателями сигнала поворота с функцией краткосрочного включения, передними светодиодными противотуманными фарами, задними габаритными, противотуманными и тормозными фонарями. Штатными являются рейлинги на крыше, передние и задние датчики парковки, подсветка при посадке в автомобиль, а также электроприводы регулировки и складывания боковых зеркал с повторителями указателей поворота и автоматическим затемнением.



Lexus RX 350L оснащается электроусилителем руля и рулевой колонкой с электрорегулировкой в 4 направлениях; мультифункциональное рулевое колесо и селектор трансмиссии отделаны кожей. Отделка сидений выполнена из перфорированной кожи, в отделке салона использован черный фактурный пластик с трехмерным рисунком, создающим объемный эффект.



Для удобства и безопасности маневрирования установлена камера заднего вида с динамической разметкой. Доступ владельца в автомобиль облегчает интеллектуальная система доступа Smart Entry & Push Start с кнопкой запуска двигателя. Что касается мультимедийного оборудования, в комплектации Executive автомобиль предлагается с контроллером Lexus Media Display, в состав которого входят аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA, 12 динамиков и восьмидюймовый цветной LCD дисплей на центральной консоли. Предусмотрены AUX/USB разъемы (c возможностью подключения iPod), два разъема USB в подлокотнике второго ряда сидений и коммуникационная система Bluetooth.



В комплектации Premium (от 4 млн 057 тыс. рублей) на автомобиль устанавливаются 20-дюймовые легкосплавные колесные диски (размерность шин – 235/55R20), в крыше предусмотрен люк с электроприводом. Дополнительный комфорт в салоне обеспечивает система автоматической рециркуляции воздуха. Электропривод двери багажного отсека имеет бесконтактный управляющий сенсор. Значительно расширяются возможности мультимедиа. Автомобиль оснащается навигационной системой (с установленными картами российских городов) на русском языке, джойстиком управления Remote-Touch, 12,3" цветным ЖК-дисплеем на центральной консоли и беспроводным зарядным устройством для смартфонов. К поддерживаемым форматам добавляется DVD.



Lexus RX 350L в максимальной комплектации Exclusive (от 4 млн 537 тыс. рублей) оснащается системой адаптивного управления дальним светом (AHS) и дополнительными светодиодными фарами освещения поворотов. Светодиодной подсветкой украшены накладки на пороги дверей, в салоне предусмотрена динамическая подсветка. Кожаная отделка салона выполняется из перфорированной кожи высочайшего качества Semi-aniline.



Lexus RX 350L Exclusive оснащается четырьмя камерами панорамного обзора, гармонично встроенным в дизайн передней панели 10-дюймовым цветным проекционным дисплеем (HUD), имеет электронную карту бесконтактного доступа Card Key, а также аудиосистему премиум-класса Mark Levinson с 15 динамиками.



В комплектации Exclusive новый премиальный кроссовер оснащается адаптивной регулируемой подвеской AVS, селектор выбора режимов движения имеет дополнительный режим Sport+. RX 350L Exclusive оснащается максимальным набором систем безопасности. Устанавливаются система мониторинга "слепых зон" в боковых зеркалах (BSM) и система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA). Также автомобиль оснащается комплексом систем активной безопасности Lexus Safety System +, включающим в себя системы распознавания дорожных знаков, контроля усталости водителя, оповещения о смене полосы движения, удержания в полосе движения, систему предупреждения столкновения с функцией автоматического торможения и адаптивный круиз-контроль, работающий в полном диапазоне скоростей.



Вне зависимости от комплектации Lexus RX 350L оснащается 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 294 л. с. (крутящий момент – 358 Нм) и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, а также системой полного привода с динамическим перераспределением крутящего момента.