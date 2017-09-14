"Мы решили, что Kodiaq сейчас – лучший последователь Yeti, потому что эта машина крупнее, она более современна и отвечает потребностям российского потребителя. Kodiaq сменит в производстве Yeti к началу 2018 года", – отметил он. Выпуск Skoda Yeti в России, по словам представителя компании, завершится к концу 2017 года.

В августе Skoda сообщила, что производство по полному циклу внедорожника Kodiaq начнется на заводе "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде в первом квартале 2018 года, здесь также производятся Skoda Octavia и Volkswagen Jetta.

В первом полугодии 2017 года лидером по объему экспорта среди локализованных моделей стала Skoda Yeti, согласно данным агентства "АВТОСТАТ". Всего в этом году за рубеж планируется поставить 15 тыс. штук, сказал Озегович.

Продажи большого кроссовера Skoda Kodiaq российской сборки начнутся в апреле, компания рассчитывает ежегодно продавать 30 тыс. таких машин, заявил RNS руководитель Skoda в России Ян Прохазка. Для сравнения: всего в прошлом году было реализовано 55386 автомобилей чешской марки, по данным АЕБ. В текущем году, по словам Прохазки, компания прогнозирует продажи на уровне 60 тыс. машин.

Kodiaq уже продается в России - с июня 2017 года. За три месяца было реализовано порядка 850 этих кроссоверов.





