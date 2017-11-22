ОРЕАНДА-НОВОСТИ Власти Московской области уверены, что весной будущего года в Подмосковье начнется строительство завода японской корпорации Hino Motors. Об этом на встрече с руководством Hino Motors заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.



"Мы заинтересованы в успехе проекта вашей корпорации и сделаем все, чтобы весной [будущего года] завод начал строительство, - подчеркнул глава региона, которого цитирует агентство "ТАСС". - Все, что касается условий, которые мы предоставляем с нашей стороны, мы гарантируем, что все будет выполнено в срок". Воробьев также отметил, что первые автомобили должны сойти с конвейера во втором полугодии 2019 года, и выразил надежду, "что они будут раскуплены заранее". "Надеемся, что у нас есть потенциал для дальнейшего сотрудничества и расширения производства", - добавил он.



Председатель правления Hino Motors Ясухико Итихаси подчеркнул, что строительство завода в Химках - "первый шаг в совместном развитии". Он сообщил, что изначальные мощности завода оцениваются примерно в 2000 автомобилей в год, но выразил надежду, что этот показатель будет со временем увеличиваться.



Японская Hino Motors, которая является частью Toyota Group, планирует начать крупноузловую сборку грузовых автомобилей на территории Московской области в 2019 году. Соглашение о взаимодействии было подписано в октябре этого года. Производство мало- и среднетоннажных грузовых автомобилей марки Hino серий 300 и 500 должно начаться в третьем квартале 2019 года. Для этого японская компания намерена вложить в производство в Подмосковье около 17 млн долларов, локализовав свое производство в Химках.



Компания Hino Motors - один из крупнейших в Японии изготовителей грузовых автомобилей и автобусов. С 1960-х годов является отделением корпорации Toyota.